CHP'li Halıcı: Öğrenci Ailelerine Baskı Yapılıyor - Son Dakika
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CHP'li Halıcı: Öğrenci Ailelerine Baskı Yapılıyor

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Halıcı, Isparta'daki barışçıl gösterilerde öğrenci ailelerine yapılan aramaları eleştirdi.

11.04.2025 14:20
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(ANKARA) - CHP Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, Süleyman Demirel Üniversitesi'nde barışçıl gösterilere katılan öğrencilerin ailelerine, Isparta Emniyet Müdürlüğü adına arama yapıldığını söyledi. Halıcı, "0505 539 ** numaralı hattan yapılan bu aramalarla, öğrenciler ve aileleri korkutulmaya ve sindirilmeye çalışılmış" dedi.

Hikmet Yalım Halıcı, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Süleyman Demirel Üniversitesi'nde barışçıl gösterilere katılan öğrencilerin ailelerine, Isparta Emniyet Müdürlüğü adına arama yapılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"0505 539" ile başlayan söz konusu numaradan aranan en az 9 öğrencinin ailesine baskı yapıldığını tespit ettiklerini kaydeden Halıcı, "Emniyet müdürlüğü adına aradığını söyleyen bu numara, ailelere 'Oğlunuz/kızınız Isparta'da yürüyüş, gösteri, boykot çağrısı yapıyor. Lütfen çocuğunuzu uyarın' demiş. Bazı ailelere ise daha tehditkar aramalar yapılmış. 'Çocuğunuz yasa dışı sol faaliyetler yürütüyor. Bu şekilde giderlerse sağlıklı olmaz' gibi sözler sarf edilmiş" ifadelerini kullandı.

"Devlet, vatandaşını telefonla korkutur mu?"

Söz konusu telefon numarasını iki kez aradığını söyleyen Halıcı, "Aradığımda tek defa çalıp hattan düşüyor. Bir hattın bu şekilde çalışması soru işaretlerini daha da artırıyor" dedi. CHP'li Halıcı, olayın takipçisi olacağını belirterek, şunları söyledi:

"Anayasal haklarını kullananların ailelerini tehdit etmek ne demek? Devlet, vatandaşını telefonla korkutur mu? Bu numarayı hem adli makamlara taşıyacağım hem de önergeyle İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya soracağım. İnanmak istemiyorum ama bu numaranın gerçekten bir emniyet personeline ait olması halinde durumun ciddiyeti daha da artıyor. Eğer numara emniyete ait değilse, kişisel verilerin nasıl elde edildiği sorusu daha da vahim bir tabloyu işaret ediyor.

Gençleri kimse sahipsiz sanmasın. Bu numara bir emniyet mensubuna aitse çok kötü, koskoca devletin, emniyetin böyle işlere tevessül edeceğini  sanmıyorum; ama bu numara kiminse peşine düşeceğiz. Eğer emniyete ait değilse gene kötü; bu çocukların ailelerinin bilgileri devletten nasıl alındı? Kim sızdırdı? Vatandaşın mahrem bilgileri nasıl bu şekilde kullanılır? Konunun takipçisiyim."

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Kaynak: ANKA

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