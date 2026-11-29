(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, artan işsizlik oranları nedeniyle yapısal kriz yaşandığını belirterek, "Kağıt üzerinde düşük gösterilmeye çalışılan işsizlik oranları, sokaktaki işsiz ordusunun, umudunu yitirip evine kapanan gençlerin ve ay sonunu getiremeyen emekçilerin gerçeğini artık örtememektedir. Pandemi gibi küresel bir felaket dönemini dahi geride bırakan yüzde 31,20'lik atıl iş gücü oranı, Türkiye'de iş gücü piyasasının derin bir yapısal krize sürüklendiğinin en net kanıtıdır" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, yazılı açıklamasında, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) gerçek işsizlik rakamlarını gizleyemediğini, milyonlarca yurttaşın dar tanımlı işsizlik hesabına katılmadığını belirtti.

İlgezdi, Ocak 2014'te yüzde 9,20 olan resmi işsizliğin, Eylül 2026 itibarıyla yüzde 8,40'a gerilediğini ama atıl iş gücü oranının, 2024'te 17,80 iken, eylül 2026'da yüzde 31,20'ye fırladığını aktardı.

Resmi işsizlik rakamları ile atıl iş gücü rakamları arasındaki farka dikkati çeken İlgezdi, şunları kaydetti:

"Resmi işsizlik oranı, eylül 2026 itibarıyla yüzde 8,4, peki aynı dönem için TÜİK'in atıl iş gücü verisi ne? Yüzde 31,20. Pandemiden beter bir halde ülkemiz. Mayıs 2020'de atıl iş gücü oranı yüzde 29,39'du. Bu durumun tüm suçlusu sonuna kadar AKP. Ortaya çıkan bu tablo, yıllardır uygulanan yanlış ekonomi politikalarının sadece rakamsal bir özeti değil, milyonlarca hanede yaşanan sessiz çöküşün açık itirafıdır.

Kağıt üzerinde düşük gösterilmeye çalışılan işsizlik oranları, sokaktaki işsiz ordusunun, umudunu yitirip evine kapanan gençlerin ve ay sonunu getiremeyen emekçilerin gerçeğini artık örtememektedir. Pandemi gibi küresel bir felaket dönemini dahi geride bırakan yüzde 31,20'lik atıl iş gücü oranı, Türkiye'de iş gücü piyasasının derin bir yapısal krize sürüklendiğinin en net kanıtıdır. İktidarın pembe tablolar çizme çabası, mutfaktaki yangını ve geniş kitlelerin yoksullaşma gerçeğini gizlemeye yetmemektedir."

"FONA HELAL İŞÇİYE HARAM"

İşçilerin işten ayırılmak zorunda kaldığını, bu yılın 9 ayında işsizlik maaşına başvuran 1 milyon 359 bin 134 kişiden yalnızca 635 bin 870'ine ödeme yapıldığını bildiren İlgezdi, "Katı şartlar nedeniyle başvuran her 100 işsizden 53'ü fondan tek kuruş dahi alamadı. Ama bu paralar fonlarda kendi yandaşlarını zengin etti. Fonlara helal görülen kaynaklar işçiye haram ediliyor" ifadelerini kullandı.

Gamze Akkuş İlgezdi, yıl sonu yaklaşırken asgari ücret artış beklentilerinin açlık sınırının altında kalmasının kabul edilemeyeceğini belirterek, şöyle devam etti:

"'Asgari ücretli kendini geliştirip iş öğrenmeli' şeklindeki söylemlerle yoksulluğun sorumluluğu çalışana yükleniyor. Kamu kaynakları emekliye ve işçiye gelince yetersiz gösteriliyor, denetimsizlik yüzünden iş cinayetleri can almaya devam ediyor. Vatandaş temel ihtiyaçlarını bile karşılayamaz haldeyken lüks tüketim ithalatı hız kesmiyor. Türkiye, yılın ilk 10 ayında yalnızca İsviçre'den 282,5 milyon İsviçre frangı, yani yaklaşık 17 milyar lira değerinde lüks saat ithal etti."