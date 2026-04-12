CHP'li İlgezdi'den TÜİK'e Sert Eleştiri

12.04.2026 10:30
Gamze Akkuş İlgezdi, TÜİK’in mutluluk verilerini eleştirerek, gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Türkiye'nin 147 ülke arasında 94'üncü sırada olmasını "bir utanç tablosu" olarak nitelendiren Akkuş İlgezdi, "2014 yılında Dünya Mutluluk Endeksinde 56'ncı sırada olan ülkemiz, tam 12 yıl sonra 28 basamak birden geriye savrulmuştur. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının kanla, irfanla kurup bize emanet ettiği bu kadim topraklar, liyakatsiz ellerde her geçen gün çürümeye terk ediliyor. Artık muasır medeniyetler hedefi bir yana, Mozambik, Tacikistan ve Bolivya gibi ülkelere yetişemeyen, sefalete mahkum edilmiş bir Türkiye gerçeğiyle yüz yüzeyiz" dedi.

"Halkı yoksullaştırırken yandaşını zengin eden AKP iktidarı"

Akkuş İlgezdi, TÜİK'in 2025 verilerindeki "mutluluk artışı" iddialarına tepki göstererek "Birleşmiş Milletlerin mutluluk raporunda, ülkemiz Afrika ülkelerinin altında kaldı. Ancak TÜİK, her zamanki gibi sarayın siparişi üzerine pembe tablolar çizmeye, rakamlarla dans etmeye devam ediyor. Halkın tenceresi boş, cüzdanı delikken, 'mutluluk yüzde 53,3'e çıktı' demek, bu milletin aklıyla alay etmektir. TÜİK'in bu fıkra gibi verileri, halkın gerçeğine değil, iktidarın hayallerine hizmet etmektedir. Sokaktaki mutsuzluğun, evdeki yangının tek bir sorumlusu vardır. Halkı yoksullaştırırken yandaşını zengin eden AKP iktidarı" diye konuştu.

Gelir adaletsizliğinin, mutsuzluğun kökeni olduğunu vurgulayan Akkuş İlgezdi, "Finlandiya 9 yıldır zirvede, çünkü orada devlet, kaynağını halkına sunuyor. Bizde ise iktidar, milletin alın terini, memleketin öz kaynaklarını yandaş çetelere peşkeş çekiyor. Gelir uçurumu derinleştikçe halkımız mutsuzluğun karanlığına gömülüyor. Bu bir kader değil, bilinçli bir sosyal cinayettir" ifadelerini kullandı.

Akkuş İlgezdi, Türkiye'de gençlerin "yarın korkusuyla nefes alamadığını" belirterek, "Kazandığı üniversiteye gidemeyen, üniversiteden kaydını sildiren, işsizlik kuyruklarında ömür tüketen gençlerimiz varken TÜİK kalkmış gençlerin en mutlu kesim olduğunu iddia ediyor. Bu sadece bir yalan değil, bu ülkenin geleceğine yapılmış bir suikasttır. İktidar sadece cebimizi değil, gençlerimizin hayallerini ve umutlarını da gasbetmiştir" değerlendirmesini yaptı.

İlgezdi, toplumsal kesimlerin içinde bulunduğu duruma işaret ederek, şunları söyledi:

"Emekliyi bayram ikramiyesine muhtaç edip, ona da zam yapmayan zihniyet mi mutluluk verecek? Asgari ücretliyiaçlık sınırının altında, sefalet ücretine mahkum edenler mi yüz güldürecek? Kadına şiddeti görmezden gelen, İstanbul Sözleşmesi'ni çöpe atanlar mı huzur getirecek? Liyakati katledip, kamu kurumlarına 'sadakatli' militanlar atayanlar mı adalet dağıtacak? AKP iktidarı, bu ülkenin sadece kaynaklarını değil; neşesini, huzurunu, umudunu ve yarınlarını sömürmüştür. Ancak bu devran dönecek; halkımız kendisine reva görülen bu karanlığı sandıkta yırtıp atacaktır."

Kaynak: ANKA

