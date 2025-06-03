CHP\'li İsimlerin Tutuklanması: Aykut Erdoğdu \'Cumhuriyet Yıkıldı\' Dedi

Haber: Edda SÖNMEZ/Kamera: Vedat BAYRAKTAR

(İSTANBUL) CHP'li belediyelere yönelik son operasyonlarda gözaltına alınan isimlerden eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, İBB AĞAÇ A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas ve eski Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Erçevik tutuklandı. Tutuklama kararının ardından adliye önünde bir açıklama yapan Aykut Erdoğdu'nun avukat eşi Tuba Torun Erdoğdu, "Eskiden insanlar göğüs göğüse çarpışırdı, biz şimdi bu şekilde mücadele ediyoruz. Aykut bugün 'Cumhuriyet yıkıldı' dedi. Bu bir Kurtuluş Savaşı. Aykut 'Vatan sağ olsun' diyerek gitti arka kapıdan." dedi.

CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar kapsamında gözaltına alınan isimlerden eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, İBB AĞAÇ A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas ve eski Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Erçevik tutuklandı. Bir kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. Tutuklama kararının ardından adliye önünde bir açıklama yapan Aykut Erdoğdu'nun avukat eşi Tuba Torun Erdoğdu, süreci bir "Kurtuluş Savaşı" olarak nitelendirdi.

Torun Erdoğdu, yaşananları Franz Kafka'nın Dava romanına benzeterek, "Adliyedeki o koca boşluk gibi, bizi bir kaybolmuşluk hissinin içinde döndürüp duruyorlar," dedi. Ekrem İmamoğlu'na yönelik suçlama kurgusunun topluma dayatıldığını savunarak, "Aykut gibi hayatını yolsuzlukla mücadeleye adamış biriyle rüşveti yan yana getirmek, bu düzene inandırmak için yapılmış bir kurgu" ifadelerini kullandı.

"Bu yolda ölmek var dönmek yok"

Erdoğdu'nun eşi Tuba Torun Erdoğdu şu ifadeleri kullandı:

"Yıllardır adaletin beşinde koşan bu amaç edinmiş biriyim. Benin için en zoru Aykut Erdoğdu'nun, eşimin, hayat arkadaşımın haksızca, alçakca bir kurgunun içerisinde hakkını aramak oldu. Maalesef Aykut bugün tutuklandı. Fakat benim şimdi şu anda ayakta durmamın tek bir amacı var. O da, onu bu gırdaptan çıkarmak olacak. Bir de ikincisi bu haksızlıklar sinsilesinin, bu hukuki darbe olmaktan da öte insanlık darbesi diyorum ben. Bu darbenin bittiği gün görmek olacak. Benim tek hayat amacım bu artık. Kanımın son damlasına kadar bu mücadeleyi vereceğim. Bu yolda ölmek var dönmek yok.

"İnsanları hapse atarak susturamazsınız"

Aykut Erdoğdu, yıllarca yolsuzluklarla mücadele etmiş. Hayatını yolsuzluklarla mücadeleye adamış bir insandır. Bunu tüm Türkiye bilir. Aykut'un ne kadar dürüst bir insan olduğunu da bütün Türkiye bilir. Aykut benim hayat arkadaşım, en yakın dostum. Ben evde her sabah uyanıp bu ülkeyi dert edinerek o masaya oturuşunu, her gece de bu ülke nasıl bu hale geldi diyerek uyayamayışına şahit olmuş bir insanım. Bugün cezaevinde olmayı en son hak eden kişidir. Bu dosyadaki herkes gibi ödüllendirilmesi gereken, bu ülkenin aydınlık geleceği için savaş verebilecek, mücadele verebilecek bu insanların bugün tutsak edilerek, siyasi tutsak edilerek cezaevine atılması aslında son derece mertce olmaktan uzak bir bükemediği bileği insanları hapse atarak bükme, yenme çabasıdır. İnsanları hapse atarak susturamazsınız. Bu mümkün değil. İnsanlar bugün ömürlerinin sonuna kadar cezaevinde kalsalar bile devamında gelecek bir kitle var. Gençler var bu ülkede. Onlar bunların hepsinin farkında. Bugün iktidarın en büyük korkusuda bu.

"Aykut 'Vatan sağ olsun' diyerek gitti arka kapıdan"

Bu kurguları yapmalarının tek bir amacı var, bu uyduruk Ekrem İmamoğlu suç örgütünün varlığına bir şekil insanları ikna etmek, bunu da en iyi en olmayacak şeyleri yan yana getirerek yaparlar, Aykut Erdoğdu gibi hayatını yolsuzluk mücadelesine adamış bir isimle, rüşvete aracılık gibi alçakça bir suçu yan yana getirerek bunu yapabilirlerdi anca, bu şekil inandırmaya, ikna etmeye çalışıyorlar. Yansıtma yapıyorlar, kendi yaptıkları şeyleri, kendi sahip olmadıkları diplomaları, kendi işledikleri suçlara, bizler gibi dürüst insanların üstüne yıkmaya çalışıyorlar, bu şekilde ikna etmeye çalışıyorlar. Bu darbenin bittiğini görmek artık tek hayat amacım, bu yolda ölmek var dönmek yok. Aykut Erdoğdu yıllarca yolsuzluklarla mücadele etmiş, hayatını yolsuzluklarla mücadeleye adamış biridir, bunu bütün Türkiye bilir. Aykut bugün 'Cumhuriyet yıkıldı' dedi. Bu bir Kurtuluş Savaşı. Aykut 'Vatan sağ olsun' diyerek gitti arka kapıdan. Eskiden göğüs göğüse savaşıyormuş insanlar biz bugün bu şekilde dövüşüyoruz. Bu bir Kurtuluş Savaşı biz bugün bu şekilde bu savaşı veriyoruz. Vatana hizmet olarak kabul ediyoruz. Feda olsun hepimizin umudu özel hayatı vatana feda olsun"