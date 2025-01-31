CHP'li Karabat'tan TOMA'lara Tepki: Güvenliğimiz İçin Ses Sistemine İhtiyacımız Var

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(İSTANBUL) - Çağlayan Adliyesinin önüne otobüsün alınmamasına tepki gösteren CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, "Hem Ekrem Başkan'ın basın açıklaması yapması ki bu en doğal hakkı hem de insanların güvenliğini alabilmek için böyle bir sisteme ihtiyacımız var. İşlerini kolaylaştırmak istiyoruz ama arkadaşlar TOMA'yı buraya çektiler 'Geçemezsiniz' diyor. Biz de burada duruyoruz. Durmaya da devam edeceğiz" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çağlayan Adliyesi'nde ifade veriyor. Adliye önüne toplanan kalabalığa hitap etmek için alana getirilen otobüs TOMA'larla engellenerek alana alınmadı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, TOMA'nın önünde şu açıklamayı yaptı:

"Bir şey olsa nasıl koordine edeceğiz? Üstelik üst aramaları yapılmadan alana girdiler. Bu durumda bizim kuvvetli bir ses sistemine ihtiyacımız var. Hem Ekrem Başkanın basın açıklaması yapması ki bu en temel hakkı hem de insanların güvenliğini alabilmek için böyle bir sisteme ihtiyacımız var. İşlerini kolaylaştırmak istiyoruz ama arkadaşlar TOMA'yı buraya çektiler 'Geçemezsiniz' diyor. Biz de burada duruyoruz. Durmaya da devam edeceğiz. Otobüsün üzerine çıkıp Ekrem Başkan topluluğa hitap edecek. Belki 10 belki 15 dakika sonra dağılacak. Bu kadar basit."