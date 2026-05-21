CHP'li Karasu: Kurultay iptali yok hükmünde

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nı iptal kararına ilişkin, "Bizler, darbecileri de aparatlarını da tanımıyoruz. Sarayın koridorlarında alınan kararlar bizim için yok hükmündedir. Cumhuriyet Halk Partisi ilk direniş, son kaledir. Bu kale, asla teslim alınamaz" dedi.

Ulaş Karasu sosyal medya hesabından yaptığı açıkalamada şu ifadeleri kullandı:

"Ulu çınarımıza, ülkemizin geleceğine ve halkımızın iradesine sahip çıkmaya devam ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin sahibi halktır. Genel Başkanımız da kurultay delegelerimizin ve halkımızın iradesiyle seçilmiş Sayın Özgür Özel'dir. Recep Tayyip Erdoğan ikinci darbesini 21 Mayıs'ta yapmak istemektedir. Bizler, darbecileri de aparatlarını da tanımıyoruz. Sarayın koridorlarında alınan kararlar bizim için yok hükmündedir. Cumhuriyet Halk Partisi ilk direniş, son kaledir. Bu kale, asla teslim alınamaz."