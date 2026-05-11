CHP'li Kaya Anneler Günü'nde acılı aileleri ziyaret etti

(ANKARA) - CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Anneler Günü'nde Hatay'da depremde yakınlarını kaybeden aileleri, kayıp çocuk annelerini ve Gezi Direnişi'nde yaşamını yitiren gençlerin annelerini ziyaret etti. Kaya, "Acının ortaklaştığı her evde bir kez daha gördük ki bu ülkenin anneleri yalnız bırakılmayı değil, adaleti hak ediyor" dedi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Anneler Günü dolayısıyla Hatay'da depremde yakınlarını kaybeden aileleri, kayıp çocuk annelerini ve Gezi Direnişi'nde hayatını kaybeden yurttaşların annelerini ziyaret etti. Ziyaretlerde Kaya'ya; CHP Hatay İl Başkanı Mehmet Gönenç, İl Kadın Kolları Başkanı Fedva Çekmecelioğlu, Defne Kadın Kolları Başkanı Aylin Kaya, İl Gençlik Kolları Başkanı Mert Üs eşlik etti.

KAYIP YAKINLARININ SESİ TBMM'YE TAŞINACAK

Kaya ilk olarak 6 Şubat depremlerinin ardından kızı, damadı ve torunundan bir daha haber alamayan Nadire Kit'i ziyaret etti. Yakınlarının hala bulunamadığını ifade eden Kit, yaşadıkları belirsizliğin tarifsiz bir acıya dönüştüğünü dile getirdi. Görüşmede kayıp yakınlarının yaşadığı mağduriyetler, yürütülen süreçler ve konunun TBMM gündemine taşınmasının gerekliliği değerlendirildi.

Heyetin diğer ziyareti, depremde annesini, babasını ve ablasını kaybeden Emir'e gerçekleştirildi. Üniversite sınavına hazırlanan Emir ile yapılan görüşmede eğitim hayatı, geleceğe dair hedefleri ve ihtiyaçları konuşuldu. CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, yaşanan büyük acılara rağmen gençlerin hayata tutunmasının önemine dikkati çekerek her koşulda yanlarında olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Deprem sonrası kaybolan evladını arayan Fatma Kılıç ile yapılan görüşmede ise kayıp çocuklar konusu yeniden gündeme taşındı, Kılıç'ın adalet çağrısının takipçisi olunacağı vurgulandı.

GEZİ ANNELERİNE DAYANIŞMA ZİYARETİ

Gezi Direnişi'nde hayatını kaybeden Abdullah Cömert'in annesi, Ahmet Atakan'ın annesi ve Ali İsmail Korkmaz'ın annesi de ziyaret edildi. Gerçekleştirilen görüşmelerde yıllardır dinmeyen acının yanı sıra ailelerin sürdürdüğü adalet mücadelesine dikkat çekildi. Evlatlarını genç yaşta kaybeden annelerin verdikleri mücadeleye vurgu yapılırken toplumsal hafızanın diri tutulmasının öneminin altı çizildi.

MÜCADELEYİ BÜYÜTME VURGUSU

CHP'li Kaya, ziyaretler sonrası yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

"Bugün acının her bir karış toprağa sindiği Hatay'da, Anneler Günü'nü direnişin, sabrın ve mücadelenin anneleriyle birlikte geçirdik. Evladını kaybeden annelerin, adalet bekleyen ailelerin, depremde tüm dünyası yıkılan çocukların yanında olduk. Nadire Kit'ten Fatma Kılıç'a, Abdullah Cömert'in annesinden Ahmet Atakan'ın annesine, Ali İsmail Korkmaz'ın annesinden Ayşe Tokyaz'ın annesine… Acının ortaklaştığı her evde bir kez daha gördük ki bu ülkenin anneleri yalnız bırakılmayı değil, adaleti hak ediyor. Depremde tüm ailesini kaybeden Emir'in gözlerinde ise hem büyük bir yas hem de bu ülkenin vicdanına emanet edilmiş bir umut vardı. Kaybedilen her canın, yarım bırakılan her hayatın, susturulmak istenen her adalet çığlığının takipçisi olmaya devam edeceğiz. Bu ülkenin annelerine acıyı reva gören bu kara düzene karşı mücadeleyi büyüteceğiz."