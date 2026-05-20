CHP'li Kaya: Gençler 'Nasıl ayakta kalırım?' diye soruyor
CHP'li Kaya: Gençler 'Nasıl ayakta kalırım?' diye soruyor

20.05.2026 19:59
Aykut Kaya, KYK burslarının yetersizliğini ve gençlerin ekonomik sıkıntılarını dile getirdi.

(TBMM) - CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, mevcut KYK burslarının günlük yalnızca 133 liraya denk geldiğini söyleyerek bir öğrencinin büyükşehirlerde 30-40 bin liranın altında yaşayamadığını aktardı. Kaya, "Gençlerimiz artık 'Nasıl başarılı olurum?' diye değil 'Nasıl ayakta kalırım?' diye soruyor" ifadelerini kullandı.

CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında gençlerin yaşadığı ekonomik ve sosyal sorunları gündeme getirdi.

Bugün gençlerin aynı anda okumaya, çalışmaya ve hayata tutunmaya çalıştığını belirten Kaya, gençlerin attığı her adımda kira, borç, işsizlik ve güvencesizlikle karşı karşıya kaldığını söyledi. Türkiye'de her 4 gençten 1'inin ne eğitimde ne istihdamda olduğunu ifade eden Kaya, üniversite diplomasının artık gençlere güvenli bir gelecek sunamadığını vurguladı.

Bir öğrencinin büyükşehirlerde 30-40 bin liranın altında yaşayamadığını belirten Kaya, mevcut KYK burslarının günlük yalnızca 133 liraya denk geldiğini söyledi. Kaya, "133 lirayla artık bir günü geçirmek değil, bir kahve içmek bile zor. Gençlerimiz artık 'Nasıl başarılı olurum?' diye değil 'Nasıl ayakta kalırım?' diye soruyor" dedi.

Devlet yurtlarının yetersiz kaldığını, gençlerin yüksek kiralar ve denetimsiz barınma koşullarıyla karşı karşıya bırakıldığını ifade eden Kaya, iş bulamayan gençlerin sağlık primi borçlarıyla da mücadele ettiğini söyledi. Gençlerin yalnızlaştığını ve umutlarını kaybettiğini belirten Kaya, liyakatin yerini torpilin aldığına dair inancın gençlerde ciddi bir gelecek kaygısı oluşturduğunu ifade etti.

CHP'nin gençlik politikalarına da değinen Kaya, Genel Başkan Özgür Özel'in açıkladığı projeleri hatırlatarak mülakatın kaldırılacağını, Genel Sağlık Sigortası borçlarının silineceğini, barınma hakkının güvence altına alınacağını ve ilk telefon ile bilgisayardan verginin kaldırılacağını söyledi.

Kaya, "Bizim iktidarımızda KYK burslarını en az bir buçuk çeyrek altın seviyesine yükselteceğiz. Gençlerimiz geçim derdiyle değil, geleceğiyle uğraşmalıdır. Gençlerimizin ihtiyacı nasihat değil, güvenceli iş, adalet, eşit fırsat ve gelecek umududur. Biz gençlerimizin yeniden umutla gülümseyebildiği bir Türkiye'yi kurmakta kararlıyız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Politika, Ekonomi, Eğitim, Güncel, Son Dakika

