CHP\'li Kılıç, Ağdemir\'in yaklaşık 70 avukat sözüne tepki gösterdi ve Akdoğan\'ı andı

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Sevda Erdan Kılıç, Ankara 2 No'lu Baro Başkanı Gökhan Ağdemir'in kendilerine ayrıcalık tanındığını ve yaklaşık 70 avukatı hakim-savcı yaptıklarını söylediği açıklamalarına tepki gösterdi.

CHP Grup Başkanvekili Sevda Erdan Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında, "Ankara 2 No'lu Baro Başkanı çıkıyor, bakanlıklarla görüştüklerini, kendilerine ayrıcalık tanındığını, yaklaşık 70 avukatı hakim ve savcı yaptıklarını anlatıyor! Eyvah ki ne eyvah! Cübbesinden de utanmıyor, hakimlik ve savcılık sınavında 115. olup mülakatta elendiği için intihar eden Mert Akdoğan'dan da. Adaletin terazisine referans koyarsanız, o terazide hak değil, hatır tartılır!" dedi.