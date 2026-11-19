(TBMM) - CHP Grup Başkanvekili Sevda Erdan Kılıç, partisinin "çerçeve yasa" kapsamında TBMM'de kurulması planlanan İzleme Komisyonu'na üye vereceğini belirterek, "Biz o yasaya imzamızı da koşmuştuk, oy da vermiştik. İmzamızın da oyumuzun da arkasındayız" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Sevda Erdan Kılıç, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Türkiye'deki gıda enflasyonuna dikkati çekti.

Kılıç, eylül ayı verilerine göre yıllık gıda enflasyonunun OECD genelinde yüzde 2,6, Türkiye'de ise yüzde 27,6 olduğunu ifade ederek, "Ülke olarak birinci olduğumuz bir konu var. O da gıda enflasyonu. Tebrik ediyoruz bu ülkeyi yönetenleri. Aynı dünyada yaşıyoruz ama sizin yönettiğiniz ülkede insanlar perişanlık peşinde. Sofrayı kurmanın bedeli başka her ülkede. Ama en kötüsü de Türkiye'de" diye konuştu.

İktidarın, "Dünyada hayat pahalı var" diyerek bu sorumluluklarından kaçamayacağını vurgulayan Kılıç, şöyle devam etti:

"Bu tablonun arkasına kimse sığınamaz. Çiftçi üretirken kazanamıyor. Vatandaş alırken yetişemiyor. Tarladan sofraya kadar kurduğunuz düzen hem üreteni hem de tüketeni ezim ezim eziyor. Peki bu pahalılığın sonu nereye çıkıyor? Banka borcuna. Çünkü bu ülke bu şekilde yönetiliyor. 2025 sonunda vatandaşın takibe düşen tüketici kredisi ve kredi kartı borcu 236,5 milyar liraydı. 6 Kasım itibarıyla, bu yıl 410,5 milyar liraya çıkmış. Yüzde 73,6 artmış. Düşünün el insaf. Artık ödemeyi bıraktık.

"VATANDAŞ SABRI HANGİ BANKAYA YATIRSIN DA BORCUNU ÖDESİN"

Maaşın ayın ortasına varmadan tükenen işçi var. Artık tüketen değil tükenen işçiler var bu ülkede. İnsanlar geçen ay yediği yemeğin daha borcunu ödeyememiş. Bu ay devam ediyor. Ve eski borca faiz işliyor. Yeni ihtiyaç hemen hemen her gün kapıya dayanıyor. Bu ülkede insanlara geçen ayın açlığını bu ayın faiziyle ödetiyorsunuz. Sonra da çıkıp biraz daha sabır, biraz daha sabır, biraz daha sabır. Vatandaş sabrı hangi bankaya yatırsın da borcunu ödesin? Hangi markette bu sabrı harcasın?"

Kılıç, açıklamalarının ardından bir gazetecinin, partisinin "Çerçeve yasa" kapsamında TBMM'de kurulması planlanan İzleme Komisyonu'na üye verip vermeyeceğine ilişkin sorusuna şu yanıtı verdi:

"1 Ekim'de Meclis açıldığında da bu konuda bir açıklama yapmıştım. Evet, İzleme Komisyonu'na CHP olarak bir üye vereceğiz. Biz o yasaya imzamızı da koşmuştuk, oy da vermiştik. İmzamızın da oyumuzun da arkasındayız. İzleme Komisyonu'na bir milletvekili arkadaşımızı vereceğiz."