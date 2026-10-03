CHP'li Kılıç, IBAN mağdurlarıyla Meclis'te görüşüp yeni düzenleme çağrısı yaptı - Son Dakika
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CHP'li Kılıç, IBAN mağdurlarıyla Meclis'te görüşüp yeni düzenleme çağrısı yaptı

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CHP\'li Kılıç, IBAN mağdurlarıyla Meclis\'te görüşüp yeni düzenleme çağrısı yaptı
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CHP Grup Başkanvekili Sevda Erdan Kılıç, TCK 158 IBAN Mağdurları Platformu üyeleriyle TBMM'de görüştü. Kılıç, 12'nci Yargı Paketi düzenlemesinin mağduriyetleri bütünüyle gidermediğini belirterek adaleti esas alan yeni düzenleme çağrısı yaptı.

(ANKARA)- CHP Grup Başkanvekili Sevda Erdan Kılıç, TCK 158 IBAN Mağdurları Platformu üyeleriyle Meclis'te bir araya geldiğini belirterek, "12'nci Yargı Paketi kapsamında yapılan düzenleme, yaşanan mağduriyetleri bütünüyle gidermiyor. Mağduriyetleri ortadan kaldıracak, adaleti ve hakkaniyeti esas alacak yeni bir düzenlemeye ihtiyaç var" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Sevda Erdan Kılıç, TCK 158 IBAN Mağdurları Platformu üyeleriyle TBMM'de yaptığı görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Kılıç, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"TCK 158 IBAN Mağdurları Platformu üyeleriyle Meclis'te bir araya geldik.

12'nci Yargı Paketi kapsamında yapılan düzenleme, yaşanan mağduriyetleri bütünüyle gidermiyor.

İnsanların hayatını doğrudan etkileyen bu sorun, yarım bırakılmamalı. Mağduriyetleri ortadan kaldıracak, adaleti ve hakkaniyeti esas alacak yeni bir düzenlemeye ihtiyaç var.

Konunun takipçisi olacağız."

Kaynak: ANKA
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