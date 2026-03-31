CHP'li Kış: Gerçek işsizlik oranı %29,7

31.03.2026 11:53
Gülcan Kış, gençlerin umutsuzluğunu ve işsizliği eleştirerek, gerçek rakamların gizlendiğini vurguladı.

(ANKARA) - CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, iktidarın "işsizlik düşüyor" söylemine tepki göstererek, "Bir ülkede 6,7 milyon genç ne eğitimde ne istihdamdaysa gerçek işsiz sayısı 12 milyona dayanmışsa buna başarı denemez. Bu tablo, bir kuşağın sistemin dışına itildiğinin açık göstergesidir. Gençler iş bulamadığı için değil, umut bulamadığı için vazgeçiyor" açıklamasını yaptı.

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, yaptığı yazılı açıklamada, iktidarın "işsizlik düşüyor" söylemine tepki gösterdi. Resmi işsizlik oranının yüzde 8,3'e düştüğünün açıklandığını hatırlatan Kış, "Aynı dönemde iş gücü 200 bin kişi azalmış, istihdam 54 bin kişi düşmüş. Bu tabloya rağmen işsizlik düşüyorsa, burada başarı değil, gizlenen bir gerçek vardır" dedi.

"Bu tablo sadece ekonomik değil, aynı zamanda çok ağır bir sosyal eşitsizliktir"

Kış, her dört gençten birinin işsiz olduğunu belirterek, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Her 100 gençten 28'i 'ev genci'. Üstelik bu sayı sadece son bir yılda 58 bin kişi daha arttı. Bu tabloyu başarı diye anlatamazsınız. Bugün resmi işsizlik oranı yüzde 8,3 deniyor. Ama işsizler, eksik istihdamdakiler ve umutsuzlar birlikte hesaplandığında gerçek işsiz sayısı 12 milyon 100 bine yaklaşıyor. Gerçek işsizlik oranı ise yüzde 29,7. Yani neredeyse her 3 kişiden 1'i işsiz ya da eksik istihdamda."

Genç kadınlara ilişkin verilerin de "çarpıcı" olduğunu ifade eden Kış, eğitimde ve istihdamda olmayan genç kadınların oranının yüzde 41'e ulaştığını açıklayarak, "Bu ülkede her 10 genç kadından 4'ü ne okulda ne işte. Bu tablo sadece ekonomik değil, aynı zamanda çok ağır bir sosyal eşitsizliktir" eleştirisinde bulundu.

İstihdamın niteliğine de dikkati çeken Kış, çalışanların önemli bir kısmının güvencesiz koşullarda olduğuna işaret ederek, "Bugün istihdamdakilerin yüzde 25,6'sı kayıt dışı çalışıyor. Tarımda bu oran yüzde 82. Ayrıca eksik istihdamdaki kişi sayısı 3 milyon 998 bine çıkmış durumda. Yani insanlar çalışıyor gibi görünüyor ama aslında geçinemiyor, hayat kuramıyor" ifadelerini kullandı.

Kış, "Bir ülkede 6,7 milyon genç ne eğitimde ne istihdamdaysa gerçek işsiz sayısı 12 milyona dayanmışsa buna başarı denemez. Bu tablo, bir kuşağın sistemin dışına itildiğinin açık göstergesidir. Gençler iş bulamadığı için değil, umut bulamadığı için vazgeçiyor" dedi.

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

