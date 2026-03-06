CHP'li Meclis Üyeleri DSP'ye Geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP'li Meclis Üyeleri DSP'ye Geçti

06.03.2026 21:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayrampaşa'da iki CHP'li meclis üyesi, parti yönetimini eleştirerek DSP'ye katıldıklarını duyurdu.

BAYRAMPAŞA Belediyesi, CHP'li meclis üyeleri Yaşar Yarka ve Cenk Çınar, istifa edip DSP'ye katıldığını duyurdu.

Bayrampaşa Belediyesi'nin CHP'li meclis üyeleri Yaşar Yarka ve Cenk Çınar, ortak açıklama yaparak partilerinden istifa ettiklerini duyurdu. DSP'ye geçtiklerini belirten Yarka ve Çınar, açıklamalarında "Değerli komşularımız, sevgili Bayrampaşalılar; bugüne kadar sükunet ve sağduyu ile süreci takip ettik. İnandığımız doğrular etrafında bir mücadele verdik. Yönetimde olduğumuzu düşündüğümüz süreçte Bayrampaşa ve Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili olmayan görevlendirmelere her daim karşı çıktık. Toplumdan gelen şikayet ve itirazları yönetim kadrolarıyla tartışırken muhalif olmakla suçlandık. Geldiğimiz nokta ne kadar haklı olduğumuzu gösterdi. Sorunun değil, çözümün parçası olma gayretimiz sonuç vermedi. Tam aksine geldiğimiz noktada meclis grubumuz neredeyse tamamı iftiralara maruz kaldı. Hem de varlığından bile rahatsızlık duyup itiraz ettiğimiz biri tarafından. Böl parçala yönet anlayışı, kendi kadrolarımıza güvenmeme alışkanlığı Bayrampaşa Belediyesine ve siyasetine ağır bir darbe vurmuştur. Bayrampaşa'nın aldığı bu ağır yarayı sarmak, normalleşme iklimine öncülük etmek, halkın sorunlarına odaklanmış çözüm üretebilmek adına zor ve radikal bir karar aldık. Bugün itibari ile Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ediyoruz. Aldığımız karar bir iradeyi başka bir yere taşımak anlamına gelmiyor. Tam aksine başta bizlere oy veren Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni olmak üzere tüm Bayrampaşa halkı için sorunların takibi ve çözüm üretilebilmesi için bir alternatif ortaya koyuyoruz. Bayrampaşa'da komşuluk ve dostluk bağı olan bizleri dışarıdan gelen bu duygudan yoksun insanlar tarafından anlaşılabilmesi mümkün değildir. Bayrampaşa siyasetini normalleştirecek duygunun da bu bağ olduğuna inanıyoruz. Yarından itibaren tüm gücümüzle Bayrampaşa halkının sorunlarını çözüm arayışlarımızı odak noktası haline getirip diğer konuların tamamını bir kenara bırakıp her zaman olduğu gibi toplumun vicdanı gerekli değerlendirmeyi yapacaktır. Bu inançla istifamızı kamuoyu ile paylaşıyoruz. Bayrampaşa Belediye Meclisinde yeni ve temiz bir sayfa açıyoruz. Demokratik Sol Parti meclis üyesi olarak görevlerimize devam ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Bayrampaşa, Belediye, Güncel, Dsp, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li Meclis Üyeleri DSP'ye Geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savaş bir ülkeye daha sıçradı, rota Türkiye’ye çevrildi Savaş bir ülkeye daha sıçradı, rota Türkiye'ye çevrildi
ABD ve İsrail, Devrim Muhafızları Ordusu’nun yeraltı tesisini bombaladı ABD ve İsrail, Devrim Muhafızları Ordusu'nun yeraltı tesisini bombaladı
Stattan çıkarılmıştı Irkçı söylemde bulunduğu iddia edilen taraftarın akıbeti belli oldu Stattan çıkarılmıştı! Irkçı söylemde bulunduğu iddia edilen taraftarın akıbeti belli oldu
İspanya Başbakanı Sanchez’den İsrail’in saldırdığı Lübnan’a destek İspanya Başbakanı Sanchez'den İsrail'in saldırdığı Lübnan'a destek
Trump, İran’ı nasıl katlettiğini Messi’nin yanında anlattı Trump, İran'ı nasıl katlettiğini Messi'nin yanında anlattı
İran’dan İsrail’e balistik füze yağmuru: Gökyüzü alev aldı İran'dan İsrail'e balistik füze yağmuru: Gökyüzü alev aldı

21:34
Erden Timur’un şirketlerine TMSF kayyum olarak atandı
Erden Timur'un şirketlerine TMSF kayyum olarak atandı
21:14
İran, Suudi Arabistan’daki ABD üssünü vurdu
İran, Suudi Arabistan'daki ABD üssünü vurdu
21:00
Necati Şaşmaz, Yeraltı dizisine mi dahil oluyor Bomba iddia yanıt buldu
Necati Şaşmaz, Yeraltı dizisine mi dahil oluyor? Bomba iddia yanıt buldu
20:29
Netanyahu’sunu, Trump’ını çıldırtacak mesaj: Türkiye’nin yanındayız
Netanyahu'sunu, Trump'ını çıldırtacak mesaj: Türkiye'nin yanındayız
20:28
İran Büyükelçisi: Türkiye, İsrail tehdidi altında
İran Büyükelçisi: Türkiye, İsrail tehdidi altında
19:52
Rusya: Rus gazını Avrupa yerine Asya pazarına göndereceğiz
Rusya: Rus gazını Avrupa yerine Asya pazarına göndereceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2026 21:41:38. #7.13#
SON DAKİKA: CHP'li Meclis Üyeleri DSP'ye Geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.