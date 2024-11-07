CHP'li Milletvekili Gülcan Kış'tan Yargı Reformu ve Kadın Hakları Açıklamaları

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(TBMM) - CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, TBMM Genel Kurulu'nda 9. Yargı Paketi görüşmelerinde; "Yine bir yargı paketi konuşuyoruz ancak ülkemizde hukukun üstünlüğünün derinden sarsıldığı, adaletin siyasi güçler elinde oyuncak haline getirildiği bir ortamda yargı reformundan bahsetmek ancak suya yazmaktır. Ülkemiz, adaletsizliğin kol gezdiği, adaletin halktan kaçırıldığı bir dönemi yaşıyor" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda konuşan CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, tartışmaya neden olan 'kadının soyadı' maddesi ise tekliften çıkartılmasına ilişkin, "Kadınlar, hayatlarına dair kararları özgürce alacak" diye konuştu.

"Demokrasiye her geçen gün daha da derin bir darbe vuruyor"

Gülcan Kış, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Yine bir yargı paketi konuşuyoruz ancak ülkemizde hukukun üstünlüğünün derinden sarsıldığı, adaletin siyasi güçler elinde oyuncak haline getirildiği bir ortamda yargı reformundan bahsetmek ancak suya yazmaktır. Ülkemiz, adaletsizliğin kol gezdiği, adaletin halktan kaçırıldığı bir dönemi yaşıyoruz. Son bir haftada dört belediyeye kayyum atanması bu hukuksuzluğun en çarpıcı örneklerindendir. Halkın oylarıyla seçilmiş belediye başkanları birer birer devre dışı bırakılarak, halkın iradesi ayaklar altına alınıyor. Bu yönetim anlayışı, demokrasiye her geçen gün daha da derin bir darbe vuruyor. Bu hukuksuzlukları asla kabul etmiyoruz, halkın iradesini hiçe sayan kayyım uygulamalarını da reddediyoruz. 9. yargı paketi henüz kanunlaşmadan Adalet Bakanının 10. yargı paketi için çalışmalara başladığını duyurması, iktidarın yargı sistemine ne denli yüzeysel yaklaştığını; bu konuyu nasıl bir acelecilik ve ciddiyetsizlikle ele aldığını göstermektedir. AKP iktidarı 20 farklı kanunda değişiklik yaparak yasalar arasındaki uyumu altüst eden kopuk ve çarpıcı düzenlemeleri önümüze koyuyor. Adaletin temel ilkelerine uygun kapsamlı bir yasa yerine yargının sorunlarını çözmekten uzak, yüzeysel bir düzenlemeyle karşı karşıyayız."

"Kadınlar, hayatlarına dair kararları özgürce alacak"

Konuşmasında,tartışmaya neden olan 'kadının soyadı' maddesi ise tekliften çıkartılmasına da değinen Kış, "Kadınlar, hayatlarına dair kararları özgürce alacak. Keyfi sınırlamalara ve çağ dışı dayatmalara sessiz kalmayacağız. Anayasa Mahkemesi'nin eşitlik ilkesine aykırı bularak iptal ettiği bu dayatma, AKP tarafından yeniden gündeme getirilse de 9. Yargı Paketi'nden çıkarılmıştır. Bu, kadın mücadelesinin kazanımıdır" dedi.

Kadınların birey olarak kabul edilmesi gerektiğini belirten Kış, "Gerçek bir aile bütünlüğü soyadı kısıtlamalarıyla değil, şiddetsiz ve eşitlikçi bir toplumla sağlanabilir" ifadesini kullandı. Ayrıca, İçişleri Bakanlığı'na çağrıda bulunarak, "Anayasa Mahkemesi'nin kararını uygulayın ve Nüfus Müdürlüklerine gerekli talimatı derhal iletin" diyerek kadın hakları mücadelesinde geri adım atmayacaklarını belirtti..