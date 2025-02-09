CHP'li Murat Emir'den Gözaltılarla İlgili Sert Açıklama

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(ANKARA) -CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, BirGün gazetesinden Uğur Koç, Berkant Gültekin ve Yaşar Gökdemir'in gözaltına alınmasına ilişkin, "İçi boş soruşturmalarla belediye başkanlarını, parti genel başkanlarını, sanatçıları, gazetecileri gözaltına alarak, tutuklayarak herkesi susturacağını, sindireceğini zannedenler çıkmaz bir yola girmişlerdir" dedi.

CHP Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Murat Emir, BirGün gazetesi Web Yayın Koordinatörleri Uğur Koç ve Berkant Gültekin ile Sorumlu Müdürü Yaşar Gökdemir'in gözaltına alınmasına ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Akın Gürlek adının geçtiği neredeyse her habere soruşturma açılıyor, gazeteciler gözaltına alınıyor. İçi boş soruşturmalarla belediye başkanlarını, parti genel başkanlarını, sanatçıları, gazetecileri gözaltına alarak, tutuklayarak herkesi susturacağını, sindireceğini zannedenler çıkmaz bir yola girmişlerdir" ifadesini kullandı.