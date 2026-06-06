CHP'li Ömer Horoz AK Parti'ye Geçti - Son Dakika
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CHP'li Ömer Horoz AK Parti'ye Geçti

CHP\'li Ömer Horoz AK Parti\'ye Geçti
06.06.2026 12:45
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İslahiye'de CHP'li meclis üyesi Ömer Horoz, AK Parti'ye katılarak rozetini aldı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde CHP belediye meclis üyesi Ömer Horoz, partisinden istifa ederek AK Parti'ye katıldı.

Horoz, partisindeki görevlerinden ve üyeliğinden istifa etti.

AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu ile AK Parti İslahiye İlçe Başkanı Reşit Uluşan'ın katılımıyla İslahiye Belediye hizmet binasında düzenlenen programda Horoz'a AK Parti rozeti takıldı.

Fedaioğlu, törende yaptığı konuşmada, "AK Parti ailemize katılan Sayın Ömer Horoz'a hoş geldiniz diyor, birlik ve beraberlik içerisinde ilçemize ve hemşehrilerimize hizmet yolunda hayırlı çalışmalar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Yerel Haberler, Gaziantep, AK Parti, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li Ömer Horoz AK Parti'ye Geçti - Son Dakika

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