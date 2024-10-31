CHP'li Özçağdaş'tan Ahmet Özer'in Tutuklanmasına Sert Eleştiri

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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasına tepki gösterdi. Özçağdaş, "Vatandaşlarımız, iradesine uzanan hiçbir eli affetmez. Adaleti ayaklar altına alanlar şunu bilsin: Halkın iradesi ne mahkemelere, ne saraylara sığmaz" dedi.

CHP'li Özçağdaş, X hesabından yaptığı açıklamayla Ahmet Özer'in tutuklanmasına tepki gösterdi. Özçağdaş paylaşımında şunları kaydetti:

"Seçilmiş Belediye Başkanımız Ahmet Özer'in tutuklaması, halkımızın iradesine vurulmuş bir darbedir. Tutuklama kararı, iktidarın yetkiyi gasp etme girişimidir; yargıyı araç olarak kullanarak halkın sesini susturma çabasıdır. Vatandaşlarımız, iradesine uzanan hiçbir eli affetmez. Adaleti ayaklar altına alanlar şunu bilsin: Halkın iradesi ne mahkemelere, ne saraylara sığmaz. Bugün (Perşembe) saat 16.00'da, Esenyurt Belediyesi önünde toplanıyoruz."