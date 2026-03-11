CHP\'li Özcan: Silivri Duruşmaları Zulüm

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Serkan Özcan, Silivri'de görülen duruşmalarla ilgili yaptığı açıklamada yaşananları "zulüm" olarak nitelendirerek vicdan ve adalet çağrısında bulundu.

Özcan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Üç gündür Silivri duruşmalarında gördüğüm manzara, hesap gününe inanan biri olarak beni dehşete düşürüyor. Böyle bir zulüm olmaz. Bu zulümle abad olunmaz. Hangi davaya bağlı olursan ol. Hangi koltuğa oturmak için hayatını harcamış olursan ol. Hangi dine inanırsan inan. Hangi mahalleden gelirsen gel… Sen sen ol; insanlığını, vicdanını, merhametini, ahlakını, adaletini ve hakkaniyetini kaybetme. Şu mübarek Ramazan gününde otur, kısa bir süre de olsa düşün ve kendine sor: Ben bu kadar gözü yaşlı çocuğun, annenin, babanın, kardeşin hesabını nasıl vereceğim? Haydı hayırlı iftarlar…" ifadesini kullandı.