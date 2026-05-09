CHP\'li Özkan Siirt\'te Toplandı

CHP İzmir Milletvekili Ahmet Tuncay Özkan, Siirt'te basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Özkan, CHP İl Başkanlığınca bir spor tesisinde düzenlenen basın toplantısında, kentteki izlenimlerini aktardı.

CHP olarak ülkenin farklı illerini gezerek bir araya geldikleri vatandaşların taleplerini aldıklarını belirten Özkan, "Bugün burada yalnızca bir kentin sorunlarını dile getirmek için değil yıllardır ertelenen bir adalet çağrısını yükseltmek için bulunuyoruz. Siirt, tarihi, emeği, genç nüfusu, bereketli toprakları ve madenleriyle Türkiye'nin en değerli şehirlerinden biridir." dedi.

Özkan, eğitim başta olmak üzere sağlık ve ulaşım alanlarına da değinerek, sorunların çözümünün takipçisi olacaklarını anlattı.