CHP\'li Öztrak ve AKPM Başkanı Bayr, TBMM\'de AKPM gündemini değerlendirdi

(ANKARA) - CHP TBMM Grup Başkanı Faik Öztrak, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanı Petra Bayr ve beraberindeki heyetle TBMM'de bir araya geldi.

Öztrak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün TBMM'de Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanı Sn. Petra Bayr ve beraberindeki heyetle bir araya geldik. AKPM gündemindeki konuları değerlendirdiğimiz yararlı bir görüşme oldu." ifadesini kullandı.