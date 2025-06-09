CHP'li Pınar Uzun Okakın'dan Ferdi Zeyrek için Taziye Mesajı

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Pınar Uzun Okakın, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in hayatını kaybetmesine ilişkin, "Manisa'nın biricik evladı, partimizin neferi, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek'in vefatı ne büyük acı. Yarım kalmışlığın izi hep bizimle olacak. Kederli ailesine, tüm yakınlarına, Manisa halkına ve örgütümüze sabır diliyorum" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Pınar Uzun Okakın, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in vefatı sonrasında sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı. Uzun Okakın'ın mesajı şöyle:

"Manisa'nın biricik evladı, partimizin neferi, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek'in vefatı ne büyük acı. İl Başkanımız olarak göreve geldiği günün üzerinden henüz iki yıl bile geçmemiş, yerel seçimde hepimize büyük gurur yaşattığı günün üzerinden bir yıl geçmiş geçmemiş… Yarım kalmışlığın izi hep bizimle olacak. Kederli ailesine, tüm yakınlarına, Manisa halkına ve örgütümüze sabır diliyorum."