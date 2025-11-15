CHP'li Pınar Uzun Okakın'dan Veri Güvenliği Açıklamaları

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Pınar Uzun Okakın, CHP Bilgi İşlem Sorumlusu Orhan Gazi Erdoğan'ın tutuklanması ve veri güvenliğine yönelik tartışmalara ilişkin, "Temelde iktidarın kendi döneminde yaşanan büyük veri skandallarının üzerini örtme çabasından ibarettir" dedi.

Pınar Uzun Okakın, son günlerde CHP ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik veri güvenliği iddialarına ilişkin ANKA Haber Ajansına değerlendirmede bulundu. Okakın, sürecin "İktidarın kendi döneminde yaşanan büyük veri skandallarının üzerini örtme çabası" olduğunu ifade etti.

Okakın, veri güvenliğinin ulusal egemenlik, devlet–vatandaş ilişkisi ve demokratik süreçler açısından kritik bir mesele olduğunu vurgulayarak, bunun bir siyasi partiyi hedef almak için kullanılamayacağını ifade etti. CHP'nin bu sınavı başarıyla verdiğini, asıl sorumluluğun ve başarısızlığın AK Parti iktidarında olduğunu söyledi.

"Sahte diplomalar ve elektronik imzalar üretildi, sorumlular hesap vermedi"

AK Parti döneminde MERNİS'ten 49 milyon 611 bin yurttaşın kimlik bilgilerinin sızdırılığını, e-Devlet, e-Nabız, SGK ve tapu sistemlerine yönelik izinsiz erişimler, seçmen verilerinin bankacılık verileriyle eşleştirilmesi gibi birçok olayın üzerinin örtüldüğünü ifade eden Okakın, şu ifadeleri kullandı:

"Yasa dışı erişimlere dair ortaya çıkan her türlü skandalın üzeri örtüldü, suçlular açığa çıkarılmadı ve şeffaf açıklamalar yapılmadı. Bu olayların hiçbirinin sorumluları hesap vermedi; kamu kurumları denetlenmedi. Daha da vahimi, Yükseköğretim Kurulu'nun e-Devlet altyapısına müdahale edildiği sürecini yakın dönemde birlikte yaşadık. Bu süreçte sahte diplomalar ve elektronik imzalar üretildi. Daha da vahimi, deprem bölgesinde hayatını kaybeden yurttaşların kimlik bilgileri kullanılarak sahte avukatlık belgeleri oluşturuldu."

"Orhan Gazi Erdoğan, veri güvenliği meselesini siyasi partiler üstü bir mesele olarak ele alır"

CHP Bilgi İşlem Sorumlusu Orhan Gazi Erdoğan'ın tutuklanma sürecine de değinen Okakın, Erdoğan'ın hiçbir hukuki gerekçe olmaksızın günlerce keyfi uygulamalara maruz bırakıldığını, ailesinin de bu süreçte korkutulduğunu belirtti. Okakın, "Orhan Gazi Erdoğan, veri güvenliği meselesini siyasi partiler üstü bir mesele olarak ele alır; on yıl önce ittifakın küçük ortağının seçmene dair verileri kendi sitelerinde açık kaynak, böl-parçala linklerle paylaştığını fark ettiğinde önce vatandaşın seçmen bilgilerinin güvenliğini önemseyerek doğrudan bu siyasi partiyi uyarmıştır. Bugün karşılaştığımız tablo, hukuk ilkeleriyle bağdaşmayan son derece büyük bir tezatı ortaya koymaktadır" diye konuştu.

"Uydurma suçlamalar üretmeye çalışıyorlar"

Okakın, kamuoyunda tartışılan "sandık verisi" iddialarının teknik olarak mümkün olmadığını vurgulayarak, 2023 yılı Eylül ayında YSK tarafından böyle bir veri setinin oluşturulamayacağını, YSK'nın seçim takvimi başlamadan bu tür verileri üretmesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğunu ifade etti.

YSK'nın açık veri portalında kişisel veri içermeyen pek çok istatistiki bilginin ulaşılabilir olduğunun altını çizen Okakın, bu tür açık verilerin bilimsel çalışma amacıyla kullanılmasının suç haline getirilemeyeceğini söyledi. Okakın, istatistiki analizlerin kriminalize edilmesinin veri bilimi, kamu kurumları ve araştırma süreçleri açısından büyük bir tehdit oluşturduğunu dile getirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Pınar Uzun Okakın, "Asılsız iddialarla Cumhuriyet Halk Partisi'nin kadrolarına, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve yargı talimatıyla Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nun etrafını çevreleyen ağlar oluşturulacağına dair uydurma suçlamalar üretmeye çalışıyorlar; önce kendilerine bakmaları gerekir" diye konuştu.