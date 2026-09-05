CHP\'den otoyol özelleştirmesine tepki

(BURSA) - CHP Grup Başkanvekili Serkan Sarı, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın (ÖİB) otoyol ve köprülerin özelleştirilmesi kararına ilişkin açıklamasına tepki göstererek, "Bu ülkenin limanlarını, köprülerini, tünellerini, fabrikalarını, enerji tesislerini, madenlerini, bankalarını; her şeyini özelleştirdiniz. Artık en son yollarımız kaldı. Bundan sonra bir tek havamız kaldı. Havayı da özelleştireceksiniz herhalde; nefes alma vergisi koyacaksınız diye korkuyoruz" dedi.

CHP Grup Başkanvekili ve Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Cumhurbaşkanı Kararı ile özelleştirme kapsamına alınan Bursa Çevre Otoyolu'nun Çalayan Kavşağı-Yenişehir Kavşağı kesiminde açıklama yaptı. Yıllardır ücretsiz kullanılan yolun ücretli hale getirilmesinin Bursa trafiğini olumsuz etkileyeceğini belirten Sarı, "Milletin vergileriyle yapılan bu yollar, özel şirketlerin kar edeceği yeni bir yapıya dönüştürülüyor" diye konuştu.

"BURSA TRAFİĞİ YİNE KEŞMEKEŞLE KARŞI KARŞIYA KALACAK"

Sarı, kararın Bursa'da yaşayanlara yeni bir mali yük getireceğini belirterek, şunları söyledi:

"Şu anda Bursa Çevre Yolu'ndayız, Yenişehir-Çağlayan Kavşağı'ndayız. Bugün yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'yla yıllardır vatandaşın ücretsiz olarak kullandığı, Bursa trafiğini rahatlatmak için yapılmış olan bu çevre yolu, yeni kararla beraber tarifeli ücrete ve özelleştirmeye geçiriliyor.

Vatandaş bu çevre yolunu kullanmazsa şehir içine girecek. Şehir içine girerse de Bursa trafiği yine bir keşmekeşle karşı karşıya kalacak. Ne yazık ki zaten Bursa trafiğini rahatlatamayanlar, bugün de bu uygulamayla beraber Bursalı vatandaşlarımıza yeni bir zulmün peşinde."

"NASIL İŞLETİLECEĞİ VE NE KADARA KİRALANACAĞI BELLİ DEĞİL"

Özelleştirme kararının Bursa Çevre Otoyolu ile sınırlı olmadığını ifade eden Sarı, şöyle devam etti:

"Sadece bununla kalmıyor. Bursa Çevre Yolu, Gaziantep Çevre Yolu… Gaziantep Çevre Yolu da ücretsiz kullanılan bir yol. Bugün onunla ilgili de özelleştirme kararı yayımlandı. Onun dışında Niğde-Pozantı Otoyolu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve diğer listede yer alan yollar özelleştirme kapsamında. Bunlar 30 yıllığına özelleştirilecek.

Bakım, onarım ve güvenlik tedbirleri Karayolları Genel Müdürlüğün'e bırakılmış vaziyette. Nasıl işletileceği belli değil, ne kadara kiraya verileceği belli değil, ne kadar sürede zam yapılacağı belli değil. Hiçbir şey belli değil. Cumhurbaşkanı karar vermiş; milletin malını özelleştireyim, özel şirketlere rant haline getireyim."

"ÖZELLEŞTİRME POLİTİKALARININ EN AĞIR BEDELİNİ VATANDAŞ ÖDÜYOR"

Kamu kaynaklarıyla yapılan yolların özel şirketlerin kazanç kapısına dönüştürüleceğini savunan Sarı, "Milletin vergileriyle yapılan bu yollardan şirketlerin kar elde edeceği yeni bir yapıya doğru yürütülüyor. Yıllardır AKP'nin özelleştirme politikaları bitmedi. Bu özelleştirme politikalarının sonucunda da vatandaşımız en ağır bedeli ödüyor" dedi.

"15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ 59 LİRA, OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ 1.170 LİRA"

Kamu tarafından işletilen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile özel sektör tarafından işletilen Osmangazi Köprüsü'nün geçiş ücretlerini karşılaştıran Sarı, şunları kaydetti:

"Bugün baktığınızda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün geçiş ücreti 59 lira, Osmangazi Köprüsü'nün geçiş ücreti ise 1.170 lira. Yani neredeyse 20 kat. Bu rakamlara baktığımızda, özelleştirildikten sonra otoyolların ve çevre yollarının şu anda uygulanan tarifelerin katbekat üzerinde bir bedelle karşı karşıya kalacağını görüyoruz."

"VATANDAŞIN CEBİNDE KALAN SON 3 LİRAYI DA GASP EDİYORSUNUZ"

Sarı, kararın geri çekilmesini isteyerek, "Vatandaşımızın hakkını gasbediyorsunuz. Vatandaşımızın cebinde kalan son 3 lirayı da gasbediyorsunuz. Vatandaşımız şu anda yoldan geçerken yaktığı mazottan daha fazla parayı yolu kullanmak için verir hale geldi. Bu yazıktır, günahtır. Yaptığınız bu uygulamalardan vazgeçin" ifadelerini kullandı.

"BUNDAN SONRA BİR TEK HAVAMIZ KALDI"

Türkiye'nin kamuya ait stratejik varlıklarının yıllar içerisinde özelleştirildiğini belirten Sarı, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Bu ülkenin limanlarını, köprülerini, tünellerini, fabrikalarını, enerji tesislerini, madenlerini, bankalarını; her şeyini özelleştirdiniz. Artık en son yollarımız kaldı. Bundan sonra bir tek havamız kaldı. Havayı da özelleştireceksiniz herhalde; nefes alma vergisi koyacaksınız diye korkuyoruz."