CHP'li Sarıbal, Sözcü TV'ye kayyım atanmasını müdahale olarak nitelediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, Sözcü TV'ye düzenlenen operasyonu ve kayyım atanmasını haber alma hakkına müdahale olarak niteledi. Sarıbal, soruşturmanın yayın bağımsızlığına müdahale gerekçesi olamayacağını belirterek basın emekçilerinin yanında olduğunu söyledi.
(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, Sözcü TV'ye yönelik operasyona ilişkin, "Gazetecilerin özgürce çalışabilmesi ve eleştirel habercilik yapabilmesi demokrasinin gereğidir. Bu karara karşı Sözcü'nün basın emekçilerinin yanındayız" dedi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, Sözcü TV'ye yönelik operasyona ilişkin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Sabaha karşı Sözcü TV'ye düzenlenen operasyon ve Sözcü'nün televizyon kanalına ve internet sitesine kayyım atanması, halkın haber alma hakkına açık bir müdahaledir. Kişiler hakkında yürütülen bir soruşturma, bir haber merkezinin yayın bağımsızlığına müdahalenin gerekçesi olamaz. Gazetecilerin özgürce çalışabilmesi ve eleştirel habercilik yapabilmesi demokrasinin gereğidir. Bu karara karşı Sözcü'nün basın emekçilerinin yanındayız."
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