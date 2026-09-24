CHP\'li Semra Dinçer, iskansız yurt tespitini \'facianın davetiyesi\' diye niteledi

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Semra Dinçer, Sayıştay'ın Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ait 2025 yılına ilişkin denetim raporunda öğrencilerin iskan ve itfaiye raporu alınmadan öğrenci yerleştirildiği tespitinde bulunduğunu belirterek, "AKP iktidarı belki de binlerce gencimizi yangın güvenliği belgelenmemiş binalarda yatırıyor. Sayıştay bunu 'risk' diye yazmış, biz açıkça söyleyelim: Bu, bir facianın davetiyesidir" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Semra Dinçer, Sayıştay'ın Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ait 2025 yılına dair raporunda "iskansız yurt" tespitini TBMM gündemine taşıdı. Dinçer, yurtlara iskan ve itfaiye raporu alınmadan öğrenci yerleştirildiğine dikkat çekerek, şunları söyledi:

"Üniversitelerimizde bu hafta itibarıyla yeni eğitim yılı başladı ve yüzbinlerce öğrencinin kullandığı devlet yurtlarına ilişkin böylesine bir skandal Sayıştay tarafından gündeme getirildi. Geçmişte ülkemizde denetimsizliklerden dolayı gerek otellerde gerekse öğrenci yurtlarında yitirdik. Bunların bir kez daha yaşanmasını artık kabul edemeyiz.

Sayıştay açıkça öğrencilerin yurda yerleşiminin sağlandığı tarih ile iskan alınma tarihi arasında geçen sürede olası bir yangın felaketine karşı alınacak önlemler açısından risk bulunmaktadır, diyor. Bugün bir apartman dairesine bile iskan olmadan taşınılmıyor, işletme açılamıyor. AKP iktidarı ise belki de binlerce gencimizi yangın güvenliği belgelenmemiş binalarda yatırıyor. Sayıştay bunu 'risk' diye yazmış, biz açıkça söyleyelim: Bu, bir facianın davetiyesidir.

"GEREKLİ İŞLEMLERİ YAPMAK İÇİN NEYİ BEKLİYORSUNUZ"

Aladağ'da 12 canımızı, Kartalkaya'da 78 canımızı kaybettik. Her seferinde 'denetim vardı', 'belgeler tamamdı' dendi, sonra ihmaller zinciri ortaya çıktı. Şimdi aynı ihmali devleti yönetenler devletin kendi yurtlarında yapıyor. Aladağ'dan sonra da Kartalkaya faciasından sonra da otellerde de yurtlarda da kapsamlı bir yangın denetimi yapıldı mı? Yapıldıysa sonuçlar nerede? Bakanlık Sayıştay'a diyor ki 'çalışmalar sürüyor.' Demek ki bu facialardan yeteri kadar ders alınmamış. Biz de soruyoruz: Gerekli işlemleri yapmak için neyi bekliyorsunuz? Bir yanda öğrencinin can güvenliği belgelenmemiş, diğer yanda yarım binaya tam para ödenmiş. Kimden alındı, kime ne kadar ödendi, eksik kalan işin faturası kime kesildi? Bunların hepsinin hesabını soracağız."