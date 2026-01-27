"Aziz İhsan Aktaş Davası"... CHP'li Şevkin'den Aktaş'ın Korumalarla Duruşmaya Gelmesine Tepki: "Hukuk Tarihine Bir Garabet Olarak Geçecek Bir Süreç"

Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: MEHMET ÇALPAR

(İSTANBUL) - CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, "Aziz İhsan Aktaş davası"na ilişkin, "İftira atan bir kişi bu kadar devlet tarafından korunup üstelik de tutsak edilmeden serbest şekilde yargılanabiliyorsa, iftira atılan ve masumiyet karinesi olan insanların serbest şekilde yargılanmaları gerekiyor. Hukuk tarihine bir garabet olarak geçecek bir süreç" dedi.

Aziz İhsan Aktaş'ın liderliğini yaptığı organize suç örgütünün, bazı belediye başkanlarına rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla 33'ü tutuklu 200 sanık hakkında açılan davanın duruşması, İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü'nde bulunan duruşma salonunda görülüyor.

Duruşmaya verilen öğle arasında ANKA Haber Ajansı'na konuşan CHP Milletvekili Müzeyyen Şevkin, itirafçı olan tutuksuz sanık Aziz İhsan Aktaş'ın yaklaşık 15 korumayla duruşmaya gelmesine tepki gösterdi.

Hukukun üstünlüğüne dikkati çeken Şevkin, şunları söyledi:

"Adalete güvenmek istiyoruz. Çünkü bu ülkede Seyhan Belediye Başkanlığı'nı önce kazanan ve daha sonra oylarının üzerine oy katarak ikinci kez büyükşehir belediye başkanlığını kazanan ve büyükşehir belediye başkanlığında yaptığı güzel eserler, çalışmalar ve hizmetler nedeniyle CHP, belediyeleri Adana'da kazanmış oldu. Ne yazık ki siyasi bir yaklaşım var Zeydan Başkan'ın tutuklanmasında. Tabii Kadir Aydar Başkanımız ve Türkiye'nin en büyük ilçelerinden biri olan Seyhan Belediye Başkanımız Oya Tekin de aynı şekilde tutsak edildiler ve hizmetlerden uzaklaştırılıyorlar. Bir taraftan Sayın Cumhurbaşkanımız 'Belediyeleri silkeleyin' derken öte taraftan da onları tutsak ederek, bu hizmetlerin halka erişimini engellenmiş oluyor. Yerlerine atanmış belediye başkanları var. Dolayısıyla bu kabul edilecek bir şey değil. Her zaman seçimle geldiğini iddia eden iktidar, ne yazık ki halkın oylarıyla, halkın teveccühüyle seçilmiş belediye başkanlarımızı bu şekilde tutsak ederek, hem halktan koparıyor hem de halkın hizmete erişimini engellemiş oluyor. Biz bugün başlayacak ve bir ay kadar sürecek olan bu yargılama sürecinde ilk ifadesinden sonra başkanlarımızın bu tutsaklığına son verilmesini umuyoruz. Çünkü gerçekten haklarında ispat edilmiş herhangi bir suç yok. 13 yıl önce Seyhan'da olduğu iddia edilen bu suçla ilgili Adana'da yargılanmaları gerekirken aylardır hem aileleri hem kendileri evlerinden ve kentlerinden uzak. Burada gidiş gelişe, tutsaklığa maruz bırakıldılar. Dolayısıyla bu kabul edilecek bir şey değil."

"Demek ki iftira atma durumu da söz konusu"

Aziz İhsan Aktaş'ın korumalarla duruşmaya gelmesine ilişkin de Şevkin, şöyle konuştu:

"İftira atmış bir insanın devlet tarafından bu kadar korunaklı ve tutsak edilmeden dışarıdan yargılanmış olması, iftira atılan kişilerin de masumiyet karinesi dikkate alınmaksızın 8-9 aydır tutsak edilmeleri elbette ki hukuken ve insanlık açısından da kabul edilecek bir şey değil. Bu insanlar çağırılsalar gelip ifade verebilirdi, en fazla hani yurt dışına çıkış yasağı koysanız bu belediye başkanlarımız gelip burada ifadelerini verir veya Adana'da ifadelerini verip gerekeni söylerlerdi. İftira atmış olan Aziz İhsan Aktaş'ın avukatları 'Biz koruma tutmadık. Devlet koruma veriyor herhangi bir saldırı nedeniyle' diye bir açıklama yaptılar. Eğer ondan bu kadar çekiniliyorsa demek ki bir iftira atma durumu da söz konusu. İftira atan bir kişi bu kadar devlet tarafından korunup üstelik de tutsak edilmeden serbest şekilde yargılanabiliyorsa, iftira atılan ve masumiyet karinesi olan insanların serbest şekilde yargılanmaları gerekiyor. Dolayısıyla bunu hukuk tarihine bir garabet olarak geçecek bir süreç olarak görüyorum ben. Elbette ki kabul etmiyoruz."