CHP'li Sencer Solakoğlu'ndan İmamoğlu'na Mektup: "86 Milyonun Vicdanı Bu Kötülüğe Dur Diyecek" - Son Dakika
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CHP'li Sencer Solakoğlu'ndan İmamoğlu'na Mektup: "86 Milyonun Vicdanı Bu Kötülüğe Dur Diyecek"

12.07.2026 12:02  Güncelleme: 12:46
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CHP'li Sencer Solakoğlu, Silivri'de tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun mektubuna yanıt vererek, yargılamada savunma hakkının kısıtlandığını belirtti ve '86 milyonun vicdanı bu kötülüğe dur diyecek' dedi.

ANKARA - CHP'li Sencer Solakoğlu, Silivri'de tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun mektubuna yanıt verdi. Solakoğlu, İmamoğlu'na yönelik yargılamada savunma hakkının kısıtlandığını belirterek, "Sizinle aynı safta bu mücadelenin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in arkasında dimdik duruyoruz. 86 milyon yurttaşımızın irfanı ve vicdanı bu kötülüğe mutlaka dur diyecektir" dedi.

CHP'li Sencer Solakoğlu, Silivri'de tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun 7 Temmuz 2026 tarihli mektubuna yazılı yanıt verdi.

Mektubunda İmamoğlu'na yönelik yargılamaya değinen Solakoğlu, çok sayıda suçlama ile yargılanan bir sanığa savunması için sınırlı süre tanınmasının savunma hakkını zedelediğini belirtti. İmamoğlu'nun duruşmadaki tavrının kendisine ve destekçilerine güç verdiğini ifade eden Solakoğlu, "Başkanım, asıl haksızlık alenen size yapılmaktadır. Binlerce yıl hapis istemiyle, yüzlerce suçlamayla yargılanan bir insana savunması için yalnızca birkaç saat tanınmasını, hukukun en temel güvencesi olan savunma hakkının bu şekilde budanmasını bütün milletimiz gibi ben de ibretle izledim. Salondan çıkarılırken dahi başınızı dik tutmanız, o kürsüden millete dönerek konuşmanız hepimize güç ve umut oldu. Benim çiftliklerime yapılan, sizin şahsınıza ve milletin iradesine yapılanın yanında küçük kalır" ifadelerini kullandı.

"SİZİN BUGÜN KATLANDIĞINIZ BEDEL, BU MİLLETE ADALET, HUKUK V EUMUT OLARAK GERİ DÖNECEKTİR"

Solakoğlu, mektubunda, şu ifadelere yer verdi:

"Sizinle aynı safta bu mücadelenin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in arkasında dimdik duruyoruz. Bu ceberut sistemin yalnızca seçilmişlere değil; üreten çiftçiye, hayvancıya, toprağına emeğini veren herkese verdiği zararı her gün sahada görüyor ve yaşıyoruz. Bana yöneltilen hukuksuz müdahaleler de bu mücadelenin bedelidir; onurla taşıyorum. Sizin ödediğiniz bedelin yanında ise sözü bile edilmez."

Mektubunuzda yazdığınız gibi, farklı ve doğru düşünceye tahammülü kalmamış, sadece makam tereddüdü ve kaygısıyla işlem yapan kurumların aziz milletimize ve cennet vatanımıza verdiği zarar ortadadır. Ama ben de sizinle aynı inancı taşıyorum: 86 milyon yurttaşımızın irfanı ve vicdanı bu kötülüğe mutlaka dur diyecektir. Toprakla uğraşan bir insanım; ekilen her tohumun günü gelince başak verdiğini, en çetin kışların ardından baharın mutlaka geldiğini bilirim. Sizin bugün katlandığınız bedel, bu millete adalet, hukuk ve umut olarak geri dönecektir.

Siz orada yalnız değilsiniz. Partimiz, örgütümüz ve bu ülkenin dört bir yanındaki milyonlar sizinle. Bu zor günleri, sizin de yazdığınız gibi, büyük mücadele azmiyle hep birlikte aşacağız. Sayın eşiniz Dilek Hanım'a, evlatlarınıza ve muhterem babanıza saygılarımı; sizinle aynı haksızlığa uğrayan tüm arkadaşlarınıza selamlarımı iletirim. Özgürlüğünüze, ailenize ve milletinize kavuşacağınız o güzel günde buluşmak dileğiyle."

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Sencer Solakoğlu, Ekrem İmamoğlu, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li Sencer Solakoğlu'ndan İmamoğlu'na Mektup: '86 Milyonun Vicdanı Bu Kötülüğe Dur Diyecek' - Son Dakika

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