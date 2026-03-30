CHP'li Suiçmez: Bütçe faiz baronlarına akıyor

(ANKARA) - CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, "2026 yılının ilk iki ayında, halkın vergileriyle oluşturulan bütçeden harcanan para 2 trilyon 965 milyar lira. Halkın mutfağındaki yangın büyürken, her gün milyarlarca liramız faiz baronlarına akıtılıyor" dedi.

Suiçmez, 2026'nın ilk iki ayında harcanan bütçe oranına ilişkin eleştiride bulundu. Suiçmez, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bu bütçe halkın değil iktidarın beslediği rant düzeninin bütçesidir. 2026 yılının ilk iki ayında, halkın vergileriyle oluşturulan bütçeden harcanan para 2 trilyon 965 milyar lira. Halkın mutfağındaki yangın büyürken, her gün milyarlarca liramız faiz baronlarına akıtılıyor. Faize 640 milyar ödenirken mal ve hizmet alımı için 151 milyar 516 milyon ödeniyor. Bütçenin asıl kara deliği ise cari transferlerdir. Tam tamına 1 trilyon 61 milyar 566 milyon TL."

Vatandaş pazarda kuruş hesabı yaparken bu devasa kaynağın kimlere transfer edildiği belirsiz. Bu rakamlar bir ekonomik model değil bir yönetim iflasının belgesidir. İktidar tercihini emekçiden, esnaftan yana değil; faiz lobisinden ve yandaştan yana kullanmaktadır. Halkın parası, denetimsiz çarkın dişlilerine kurban edilmiştir."