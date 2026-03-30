CHP'li Suiçmez: Bütçe faiz baronlarına akıyor
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP'li Suiçmez: Bütçe faiz baronlarına akıyor

30.03.2026 21:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suiçmez, 2026 bütçesinin iktidarın rant düzenine hizmet ettiğini ve halkın faydasına işlemediğini belirtti.

(ANKARA) - CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, "2026 yılının ilk iki ayında, halkın vergileriyle oluşturulan bütçeden harcanan para 2 trilyon 965 milyar lira. Halkın mutfağındaki yangın büyürken, her gün milyarlarca liramız faiz baronlarına akıtılıyor" dedi.

Suiçmez, 2026'nın ilk iki ayında harcanan bütçe oranına ilişkin eleştiride bulundu. Suiçmez, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bu bütçe halkın değil iktidarın beslediği rant düzeninin bütçesidir. 2026 yılının ilk iki ayında, halkın vergileriyle oluşturulan bütçeden harcanan para 2 trilyon 965 milyar lira. Halkın mutfağındaki yangın büyürken, her gün milyarlarca liramız faiz baronlarına akıtılıyor. Faize 640 milyar ödenirken mal ve hizmet alımı için 151 milyar 516 milyon ödeniyor. Bütçenin asıl kara deliği ise cari transferlerdir. Tam tamına 1 trilyon 61 milyar 566 milyon TL."

Vatandaş pazarda kuruş hesabı yaparken bu devasa kaynağın kimlere transfer edildiği belirsiz. Bu rakamlar bir ekonomik model değil bir yönetim iflasının belgesidir. İktidar tercihini emekçiden, esnaftan yana değil; faiz lobisinden ve yandaştan yana kullanmaktadır. Halkın parası, denetimsiz çarkın dişlilerine kurban edilmiştir."

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2026 22:13:40. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.