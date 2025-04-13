CHP'li Tanal, İmamoğlu Mitinginde Erken Seçim Vurgusu Yaptı

(SAMSUN) - CHP Milletvekili Mahmut Tanal, partisinin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu için Samsun'da düzenlediği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine ilişkin, "Millette büyük bir heyecan var, erken seçimi istiyor. Artık vatandaşın siyasi iktidara olan güveni kalmamış. Siyasi iktidar, bu kalabalıkla meşrutiyetini yitirmiş durumda" dedi.

Tanal, miting öncesinde ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Meydanı'nın tıklım tıklım dolu olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Vatandaş milli iradeye sahip çıkmak için, erken seçim için, adalet için, hukuk güvenliği için, demokrasi için, hukuk devleti için bir araya gelmiş durumda. Millette büyük bir heyecan var, erken seçimi istiyor. Artık vatandaşın siyasi iktidara olan güveni kalmamış. Siyasi iktidar, bu kalabalıkla meşrutiyetini yitirmiş durumda."

"Bu keyfi uygulamadan Adalet Bakanlığının bir an önce vazgeçmesini talep ediyorum"

Tanal, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik soruşturma kapsamında tutuklu İBB bürokratlarının, İstanbul dışındaki cezaevlerine sevkine ilişkin ise şunları kaydetti:

"Cezaevlerinde bulunan kişilerin başka cezaevlerine gönderilmesi Ceza İnfaz Kanunu'na aykırılık teşkil ediyor. Neden? Cezaevinde bulunan insanların dış dünyayla bağlantısının devam etmesi için ailelerinin en yakın olduğu, mahkemenin en yakın olduğu yerde olması lazım. Onun yeri neresi? Onun yeri Silivri. En yakın olan yer. Cezaevine attılar olmadı, şimdi cezaevinden bu sefer ailelerinden uzak yere gönderiyorlar. Bu Anayasa'ya aykırı, kanuna aykırı, bugüne kadarki uygulamaların tamamına aykırı. Bu tamamen keyfi bir uygulamadır. Bu keyfi uygulamadan Adalet Bakanlığının bir an önce vazgeçmesini talep ediyorum."