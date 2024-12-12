CHP'li Taşçıer, Açlık Grevindeki İşçileri Ziyaret Etti - Son Dakika
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CHP'li Taşçıer, Açlık Grevindeki İşçileri Ziyaret Etti

CHP\'li Taşçıer, Açlık Grevindeki İşçileri Ziyaret Etti

Gamze Taşçıer, işten çıkarılan ve Çatalca Adliyesi önünde açlık grevi yapan işçileri ziyaret etti.

12.12.2024 17:48
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşçıer, işten çıkarıldıkları için eylem yapan, 6 gündür de Çatalca Adliyesi önünde açlık grevinde bulunan işçilere ziyarette bulundu.

Taşçıer, Çatalca Adliyesi önünde yaptığı açıklamada, anayasal bir hak olan sendikalaşma çalışmalarından dolayı işten atılan işçilerin, 146 gündür Çatalca'daki Polonez fabrikasının önündeki eylemlerine devam ettiğini söyledi.

İşçilerin sadece sendikalı oldukları için işten atıldıklarını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının da onayladığını belirten Taşçıer, "Yani suçlu değiller. Kimseye zarar vermediler, işlerini ihmal etmediler. Anayasadan kaynaklı haklarını almak istediler. Ama bir taraftan da tam 6 gündür, seslerini duyuramadıkları için, yani 116 saattir açlık grevindeler." dedi.

İşçilerin işe dönmek, güvenceli çalışmak ve emeklerinin karşılığında insan onuruna yaraşır bir ücret istediklerini aktaran Taşçıer, işverenin bu talepleri duymadığını ifade etti.

Eylem yapan işçilerin çoğunun kadınlardan oluştuğunu ve sağlık problemi nedeniyle bazılarının hastaneye sevk edildiklerini söyleyen Taşçıer, "Burada gerçekten bir insanlık dramı yaşanıyor ve biz onların seslerini duyurmak istiyoruz. Bir an önce hakları olanı almaları için elimizden gelen çabayı sağlayacağız. Onların yanlarında bu mücadelelerine destek olacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA

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