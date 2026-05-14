CHP'li Taşcıer: Enflasyon Hedefi İflas Etti

(ANKARA)- CHP Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Politika Kurulu Başkanı Gamze Taşcıer, Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon hedefini yüzde 16'dan yüzde 24'e yükseltmesine ilişkin, "Merkez Bankası Başkanı sonunda ağzındaki baklayı çıkardı. Enflasyonla mücadele programının iflas ettiğini itiraf etti" dedi.

CHP Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (CAO) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Politika Kurulu Başkanı Gamze Taşcıer, Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon hedefini yüzde 16'dan, yüzde 24'e çıkarmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Taşcıer şöyle konuştu:

"Merkez Bankası Başkanı sonunda ağzındaki baklayı çıkardı. Enflasyonla mücadele programının iflas ettiğini itiraf etti. Dün yüzde 16 dedikleri ara enflasyon hedefini bugün yüzde 24'e çıkardılar. Görünen o ki ekonomi yönetimi artık kendi açıkladığı rakamlara bile güvenemiyor. Çünkü tahmin aralığı bile açıklayamadılar. Fiyatların nereye gideceğini artık kendileri de öngöremiyor."

Ama asıl mesele başka. Türkiye'de enflasyonla mücadele programı ücretleri baskılayarak yürütülüyor. Faizi arttırıyorlar, maaşları eritiyorlar ama çarşı pazardaki fiyatları belirleyen enerji maliyetine, kiraya, gıdaya, vergilere ve denetimsizliğe dokunmuyorlar. Asgari ücretliğe yüzde 27, memura 18, kamu işçisine 16, emekliye yüzde 12 zam verdiler. Ülkede ücretler hedef enflasyona göre arttırıldı. Hayatsa gerçek enflasyona göre pahalanıyor. Aradaki farkı da milyonlarca insan yoksullaşarak ödüyor. Bugün Türkiye'de milyonlar daha maaşını almadan yoksullaşıyor. İktidar mücadele edermiş gibi yaptığı enflasyonun faturasını emeğe ödetiyor. Ücretliyi baskılayarak fiyatları kontrol etmeye çalışıyor. Ama olan da pazarda filesini dolduramayana, kirasını yetiştiremeyene, çocuğuna beslenme çantası hazırlayamayana, torununa harçlık veremeyene oluyor.

Ülkemizde yalnızca enflasyon sorunu yok. Büyük bir bölüşüm krizi var. Ülkemizin ihtiyacı emeği koruyan yeni bir toplumsal sözleşmedir. TÜİK gerçek verileri açıklamalıdır. Asgari ücret yılda bir kez değil, düzenli biçimde güncellenmelidir. Memur ve emekli maaşlarında hedef enflasyon oyunu terk edilmelidir. Emeklilere seyyanen zam verilmelidir. Emekçiler büyümeden gerçek payını almalıdır. Vergi yükü ücretlinin sırtından kaldırılmalıdır. Çünkü Türkiye'nin ihtiyacı yoksuluğu yönetenler değil, halkın, alın terini koruyan bir anlayıştır."