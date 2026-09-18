CHP\'li Türeli, 43 milyon metrekare ormanın sınır dışına çıkarılmasını eleştirdi

(ANKARA)- CHP Grup Başkanvekili Rahmi Aşkın Türeli, "AKP'nin orman yönetimi bir çevre politikası değil, mülksüzleştirme ve rant dağıtma operasyonuna dönüşmüştür" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Rahmi Aşkın Türeli, 17 Eylül 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 27 kentte toplam 43 milyon metrekarelik alanın orman sınırları dışına çıkarılmasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Türeli, açıklamasında şunları kaydetti:

"17 Eylül 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 11787 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 6831 sayılı Orman Kanunu'nun Ek 16'ncı maddesi uyarınca 27 kentte toplam 43 milyon metrekare alan orman sınırları dışına çıkarılmıştır.

Anayasa'nın 169'uncu maddesi, ormanların daraltılmasını açık biçimde yasaklamakta, devlete ormanları koruma ve orman sahalarını genişletme yükümlülüğü yüklemektedir. Ek 16'ncı madde gibi hukuki arka kapılar açılarak Anayasa fiilen devre dışı bırakılmaktadır. İktidar, ormanları korunması gereken bir ekosistem olarak değil, kriz anlarında ekonomiye enjekte edilecek potansiyel inşaat ve maden sahası olarak görmektedir.

Kamu varlığı olan ormanların vasfının idari kararla değiştirilmesi, ekosistemde geri dönülemez sonuçlara yol açmaktadır. Ormanları korumakla yükümlü idare, gelinen noktada ormanları parselleyip devreden bir emlak ofisi gibi çalıştırılmaktadır. AKP'nin orman yönetimi bir çevre politikası değil, mülksüzleştirme ve rant dağıtma operasyonuna dönüşmüştür.

Anayasa'nın 169'uncu maddesinin lafzına ve ruhuna uygun bir orman politikası tesis edilmeli ve orman sınırlarının dışına çıkarılmasına ilişkin tüm işlemler şeffaf biçimde kamuoyuyla paylaşılmalıdır.

Bu kararın dayandığı 6831 sayılı Orman Kanunu'nun Ek 16'ncı maddesi kapsamındaki uygulamalar ise derhal iptal edilmelidir."