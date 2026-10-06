CHP\'li Türeli, belediye başkanlarının tutuklanmasını \'siyasi karar\' diye niteledi

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Rahmi Aşkın Türeli, "Kaçma şüphesi bulunmayan, sabit adresi belli olan ve en önemlisi kamu görevi ifa eden belediye başkanlarımızın tutuklanması, hukuki değil siyasi bir karardır. Hukuk devleti ilkesi gereğince adalet herkese eşit uygulanmalıdır. Biz, demokratik ve çağdaş Türkiye'yi, milletin iradesini savunmaya devam edeceğiz" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Rahmi Aşkın Türeli, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve ilçe belediye başkanlarının tutuklanmasına tepki gösterdi. Türeli, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Sabahın erken saatlerinde gerçekleştirilen ev baskınları ve bunu takip eden günlerde süren ifade işlemlerinin ardından Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Vahap Seçer ile diğer belediye başkanlarımız tutuklandı. Tutuklama tedbirinin, ceza muhakemesinde en son başvurulması gereken bir yol olmasına rağmen ilk uygulanan tedbir olarak karşımıza çıkması, bunun da yalnızca Cumhuriyet Halk Partili belediyelere yönelik bir uygulama haline gelmesi, toplumun adalete olan inancını derinden sarsmıştır. Elbette her iddia bağımsız ve şeffaf biçimde soruşturulmalıdır. Ancak bu tablo, yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı ilkesinin ne denli zedelendiğini bir kez daha ortaya koymuştur.

Cumhuriyet Halk Partisi olarak tutumumuzu yineliyorum: Kaçma şüphesi bulunmayan, sabit adresi belli olan ve en önemlisi kamu görevi ifa eden belediye başkanlarımızın tutuklanması, hukuki değil siyasi bir karardır. Hukuk devleti ilkesi gereğince adalet herkese eşit uygulanmalıdır. Biz, demokratik ve çağdaş Türkiye'yi, milletin iradesini savunmaya devam edeceğiz."