CHP'li Türeli, 'Tahminler tutmuyor, krizin faturasını halk ödüyor' dedi - Son Dakika
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CHP'li Türeli, 'Tahminler tutmuyor, krizin faturasını halk ödüyor' dedi

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CHP\'li Türeli, \'Tahminler tutmuyor, krizin faturasını halk ödüyor\' dedi
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CHP Grup Başkanvekili Rahmi Aşkın Türeli, TÜİK'in eylül ayı enflasyonunu yüzde 1,84, yıllık enflasyonu yüzde 29,73 açıklamasını eleştirdi. Türeli, tahminlerin tutmadığını, krizin faturasını halkın ödediğini, emekli ve ücretli çalışanların alım gücünün azaldığını söyledi.

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Rahmi Aşkın Türeli, enflasyon verilerine ilişkin, "Tahminler tutmuyor, hesaplar sürekli yukarı yönlü güncelleniyor. Krizin faturasını halk ödüyor. Hem ücretli çalışanlar hem emeklilerin alım gücü giderek azalıyor. AKP'nin artık ülkeyi yönetemediği çok açık. Bu düzeni hep birlikte değiştireceğiz" ifadesini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Rahmi Aşkın Türeli, enflasyon verilerine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "TÜİK eylül ayı enflasyonunu yüzde 1,84 olarak açıkladı. Böylece yılın ilk dokuz ayında enflasyon yüzde 24,32 oldu. Yıllık enflasyon ise yüzde 29,73 olarak gerçekleşti. ENAG'a göre aylık enflasyon yüzde 2,10, yıllık bazda artış oranı ise yüzde 46,61 olarak gerçekleşti" dedi.

Türeli, şunları kaydetti:

"Merkez Bankası'nın Şubat 2026'da açıklanan Birinci Enflasyon Raporu'nda yıl sonu enflasyon tahminleri için 'Enflasyonun yüzde 70 olasılıkla, 2026 yıl sonunda yüzde 15 ile yüzde 21 aralığında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir' ifadeleri yer almıştı. 2026 üçüncü Enflasyon Raporu'nda ise 2026 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 28 olarak güncellendi. Diğer taraftan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek göreve geldiğinde, Haziran 2023 tarihinde enflasyonu tek haneli rakamlara, yüzde 5 seviyesine düşürmeyi hedeflediğini söylemişti.

Sayın Şimşek, hedeflerin tutmamasına rağmen ekonomi politikasının başarılı olduğu vurgusuyla bugün 'Yıllık enflasyon 57 ay sonra yüzde 30'un altına geriledi' açıklaması yaptı ancak gerçek tam tersi! Tahminler tutmuyor, hesaplar sürekli yukarı yönlü güncelleniyor. Krizin faturasını halk ödüyor. Hem ücretli çalışanlar hem emeklilerin alım gücü giderek azalıyor. AKP'nin artık ülkeyi yönetemediği çok açık. Bu düzeni hep birlikte değiştireceğiz."

Kaynak: ANKA
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