Ulaş Karasu'dan Vedat Işıkhan'a "Sgk Borcu" Yanıtı: Bu Tabloyu İktidar Politikaları Yarattı

13.01.2026 23:16  Güncelleme: 09:47
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamalarına tepki göstererek, emeklilerin ve işçilerin durumunu eleştirip, iktidar politikalarını suçladı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın CHP'li belediyelerin SGK borçlarına ilişkin açıklamalarına tepki göstererek, "Bugün Türkiye'de, 17 milyon emekli yurttaşımızın; yüzde 70'i asgari ücretin altında gelirle yaşamaya zorlanıyor. Bu tabloyu CHP ve CHP'li belediyeler yaratmadı. Bu tabloyu, tek adam rejiminin noteri olan Çalışma Bakanlığı yarattı. Bu tabloyu, iktidar politikaları yarattı" ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın CHP'li belediyelerin SGK borçlarını hatırlattığı ifadelerine sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla yanıt verdi. Karasu, şunları kaydetti:

"Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı konuşmuş. Şovdan, popülizmden, alın terinden, SGK borçlarından söz etmiş. Ülkeyi yönetenlerin yıllardır alıştığı bir yöntem bu:   Kendi yarattıkları yıkımın üstünü gürültüyle örtmek. Sayın Bakan, bu ülkede ekonomiyi kim yönetiyor, bütçeyi kim yapıyor, asgari ücreti kim belirliyor, emekli aylıklarını kim kuşa çeviriyor, vergi yükünü kimin sırtına bindiriyorsunuz? Cevap belli. Tek bir adres var. O adres, sizi mutlu edemeyeceğiz ama Cumhuriyet Halk Partisi belediyeleri olmuyor.

"Yoksullukta eşitlenen bir ülke yarattınız"

Bugün Türkiye'de, 17 milyon emekli yurttaşımızın; yüzde 70'i asgari ücretin altında gelirle yaşamaya zorlanıyor. Bu tabloyu CHP ve CHP'li belediyeler yaratmadı! Bu tabloyu, tek adam rejiminin noteri olan Çalışma Bakanlığı yarattı. Bu tabloyu, iktidar politikaları yarattı. Türkiye'de 17,5 milyon işçi ve emekçinin yaklaşık yarısı asgari ücretle çalışıyor. Bu bir tercih. Bu bilinçli bir emek rejimi. Ucuz işgücü düzeni.

Bunun mimarı da muhalefet belediyeleri olmuyor! Emeklilerimiz, bugün terminal banklarında, parklarda, barınacak yer bulamadığı için geceleri bankamatik önlerinde sabahlıyor. Pazar artıklarından gıda toplayan milyonlar var. Yoksullukta eşitlenen bir ülke yarattınız. Bunun sorumluluğu belediyelere yüklenemez, Sn. Bakan!

SGK borcu meselesine gelince… Gerçekler ortada:  CHP'li belediyelerin SGK borçlarının toplam içindeki payı 2024 yılında yaklaşık yüzde 3'tü.

Bu veriyi siz de biliyorsunuz. Ama açıklamıyorsunuz. Şeffaflıktan kaçıyorsunuz. Halkın doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmasını engelliyorsunuz. Tahsil edemediğiniz büyük sermaye borçlarına gelince sessizlik, saraydan beslenenlere gelince suskunluk, holdinglere gelince süt dökmüş kedi, CHP'li belediyelere gelince aslan kesilmek…

"Bu soruların muhatabı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığıdır"

Bu siyasetin adı belli. Bu yöntem anlayışınız, artık kimseyi ikna etmiyor. Bir kuyuya taş atıp, o sesten hikaye üretmeye çalışıyorsunuz. Toplum o kuyunun içini görüyor. Gerçeği biliyor. Sayın Bakan, önce şu soruların hesabını verin:

Emekliler niçin açlık sınırının altında yaşıyor? Neden emekli aylıkları sadaka düzeyine indirildi? Neden çalışan nüfusun yarısı asgari ücretle hayata tutunmaya çalışıyor? Neden gençler güvencesiz, emekçiler borç batağında, yaşlılar yoksullukta? Bu soruların muhatabı Cumhuriyet Halk Partisi olmuyor. Bu soruların muhatabı, AKP iktidarıdır! Bu soruların muhatabı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığıdır!

Ve şunu herkes bilsin:  Emeklinin, işçinin, emekçinin onur mücadelesi bir şov olmuyor. Bu mücadele siyasetin vicdan sınavı oluyor. O sınavdan kimlerin kaldığını bu ülke çok iyi görüyor. İnsanlar okuduğunda tek bir cümle kuruyor: 'Gerçekler konuşmuş.'"

Kaynak: ANKA

