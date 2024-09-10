CHP'li Ulaş Karasu, iktidarın çifte standart uygulamasını Meclis gündemine taşıdı

Güncel

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, muhalif belediyelerin metro ve hafif raylı projeleri için onay vermeyen iktidarın, kendi partisinin belediyelerinin metro ve tramvay projelerini Ulaştırma Bakanlığı'na devri için kararlar almasını Meclis gündemine taşıdı. Karasu, Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na "Çifte standart hangi gerekçeye, hangi mevzuata dayanmaktadır? Ayrımcı kararların alınmasındaki dayanaklar nelerdir" diye sordu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, iktidar partisinden olmayan belediyelerin metro ve hafif raylı sistem projelerine onay vermeyen iktidarın kendi belediyelerinin olduğu kentlerdeki raylı sistem yapımlarını Ulaştırma Bakanlığı'na devretmesini eleştirdi. Belediyelere çifte standart uygulandığını söyleyen Karasu, Uluştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi.

Karasu, önergesiyle ilgili yaptığı değerlendirmede şunları ifade etti:

"Ülkemizin her noktasına eşit ve adil hizmet gitmesi çok önemli. Ama uygulamalar gösteriyor ki, son yerel seçimden başarıyla çıkan belediyelerimizin elini kolunu bağlamak için her şeyi yapıyorlar. İktidar, sizin belediyeleriniz, bizim belediyelerimiz diye bir ayrım yapıyor. Muhalefet belediyelerine 'yağmurlu havada su yok' anlayışıyla hareket ediyor. Hatırlatmak isterim, bu iktidar yerel seçim öncesinde vatandaşı 'hizmet gelmez' diye tehdit etmişti. Biz bunları zaten biliyoruz. Ama bir de belediyelerimizin ulaşım konusunda, özellikle metro ve hafif raylı sistem gibi önemli projelerine onay vermeyerek, ya da dış kredi kullanma başvurularına imza vermeyerek belediyelerimizi, dolayısıyla hizmet bekleyen vatandaşlarımızı cezalandırma yoluna gidiyor. Bu tür uygulamalar AKP'nin adında olan adaletin, belediyeler arasında yaptığı ayrımcılıkla aslında olmadığının ve vatandaşlarımızı cezalandırdığının açık bir göstergesidir. Projelere onay vermeyerek, aslında CHP'yi cezalandırdığını zannediyorlar ama o kentte yaşayan AKP'ye, MHP'ye gönül vermiş, oy vermiş vatandaşlarımızı da cezalandırmış oluyor."

Karasu, Bakan Uraloğlu'na şu soruları yöneltti:

-Tüm vatandaşlarımızın hizmetine sunulması beklenen bu projelere uygulanan çifte standart hangi gerekçeye, hangi mevzuata dayanmaktadır? Ayrımcı kararların alınmasındaki dayanaklar nelerdir?"

Önergenin yanıtlandığı tarihe kadar olan dönemde, hangi raylı sistem yatırımları belediyeler tarafından başlatılmış olmasına rağmen, bakanlığınız tarafından tamamlanması için karar alınmıştır? Devir tarihi itibariyle, projelerin ilerleme seviyesi kaçtır?

- Devredilen projeler hakkında bakanlığınız ile ilgili belediyelerle imzalanan protokollerde belediyelerin yetki ve sorumluluklarıyla çalışma alanlarına ilişkin görevler bulunmakta mıdır? Bulunuyor ise içerikleri nelerdir?

- Devir tarihi itibarıyla, her bir proje ayrı ayrı gösterilmek üzere yapılan proje revizyonu ve optimizasyon çalışması var mıdır? Var ise bunlar hangileridir? Devir itibariyle, söz konusu projeler için kamulaştırma vb maliyeti nedir?

- Bu projelerin tamamlanma oranı nedir, kaçı tamamlanmıştır? Her bir proje ayrı ayrı gösterilmek üzere uzunluk, istasyon sayısı ve yolcu/gün istatistikleri nedir?

- Yapımı Bakanlığımız uhdesinde gerçekleştirilen projelerden yapımı devam edenlerin her biri ayrı ayrı gösterilmek üzere, her bir yıl için maliyeti ve ayrılan ödenek tutarı nedir

- Bakanlığınız tarafından yürütülen projelerin bitirilmesi öngörülen tarihler nedir?