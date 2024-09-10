CHP'li Ulaş Karasu, iktidarın çifte standart uygulamasını Meclis gündemine taşıdı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CHP'li Ulaş Karasu, iktidarın çifte standart uygulamasını Meclis gündemine taşıdı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, muhalif belediyelerin metro ve hafif raylı projeleri için onay vermeyen iktidarın, kendi partisinin belediyelerinin metro ve tramvay projelerini Ulaştırma Bakanlığı'na devri için kararlar almasını Meclis gündemine taşıdı.

10.09.2024 12:34  Güncelleme: 13:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, muhalif belediyelerin metro ve hafif raylı projeleri için onay vermeyen iktidarın, kendi partisinin belediyelerinin metro ve tramvay projelerini Ulaştırma Bakanlığı'na devri için kararlar almasını Meclis gündemine taşıdı. Karasu, Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na "Çifte standart hangi gerekçeye, hangi mevzuata dayanmaktadır? Ayrımcı kararların alınmasındaki dayanaklar nelerdir" diye sordu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, iktidar partisinden olmayan belediyelerin metro ve hafif raylı sistem projelerine onay vermeyen iktidarın kendi belediyelerinin olduğu kentlerdeki raylı sistem yapımlarını Ulaştırma Bakanlığı'na devretmesini eleştirdi. Belediyelere çifte standart uygulandığını söyleyen Karasu, Uluştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi.

Karasu, önergesiyle ilgili yaptığı değerlendirmede şunları ifade etti:

"Ülkemizin her noktasına eşit ve adil hizmet gitmesi çok önemli. Ama uygulamalar gösteriyor ki, son yerel seçimden başarıyla çıkan belediyelerimizin elini kolunu bağlamak için her şeyi yapıyorlar. İktidar, sizin belediyeleriniz, bizim belediyelerimiz diye bir ayrım yapıyor. Muhalefet belediyelerine 'yağmurlu havada su yok' anlayışıyla hareket ediyor. Hatırlatmak isterim, bu iktidar yerel seçim öncesinde vatandaşı 'hizmet gelmez' diye tehdit etmişti. Biz bunları zaten biliyoruz. Ama bir de belediyelerimizin ulaşım konusunda, özellikle metro ve hafif raylı sistem gibi önemli projelerine onay vermeyerek, ya da dış kredi kullanma başvurularına imza vermeyerek belediyelerimizi, dolayısıyla hizmet bekleyen vatandaşlarımızı cezalandırma yoluna gidiyor. Bu tür uygulamalar AKP'nin adında olan adaletin, belediyeler arasında yaptığı ayrımcılıkla aslında olmadığının ve vatandaşlarımızı cezalandırdığının açık bir göstergesidir. Projelere onay vermeyerek, aslında CHP'yi cezalandırdığını zannediyorlar ama o kentte yaşayan AKP'ye, MHP'ye gönül vermiş, oy vermiş vatandaşlarımızı da cezalandırmış oluyor."

Karasu, Bakan Uraloğlu'na şu soruları yöneltti:

-Tüm vatandaşlarımızın hizmetine sunulması beklenen bu projelere uygulanan çifte standart hangi gerekçeye, hangi mevzuata dayanmaktadır? Ayrımcı kararların alınmasındaki dayanaklar nelerdir?"

Önergenin yanıtlandığı tarihe kadar olan dönemde, hangi raylı sistem yatırımları belediyeler tarafından başlatılmış olmasına rağmen, bakanlığınız tarafından tamamlanması için karar alınmıştır? Devir tarihi itibariyle, projelerin ilerleme seviyesi kaçtır?

- Devredilen projeler hakkında bakanlığınız ile ilgili belediyelerle imzalanan protokollerde belediyelerin yetki ve sorumluluklarıyla çalışma alanlarına ilişkin görevler bulunmakta mıdır? Bulunuyor ise içerikleri nelerdir?

- Devir tarihi itibarıyla, her bir proje ayrı ayrı gösterilmek üzere yapılan proje revizyonu ve optimizasyon çalışması var mıdır? Var ise bunlar hangileridir? Devir itibariyle, söz konusu projeler için kamulaştırma vb maliyeti nedir?

- Bu projelerin tamamlanma oranı nedir, kaçı tamamlanmıştır? Her bir proje ayrı ayrı gösterilmek üzere uzunluk, istasyon sayısı ve yolcu/gün istatistikleri nedir?

- Yapımı Bakanlığımız uhdesinde gerçekleştirilen projelerden yapımı devam edenlerin her biri ayrı ayrı gösterilmek üzere, her bir yıl için maliyeti ve ayrılan ödenek tutarı nedir

- Bakanlığınız tarafından yürütülen projelerin bitirilmesi öngörülen tarihler nedir?

Kaynak: ANKA

ulaştırma bakanlığı, Ulaş Karasu, Politika, Ulaşım, Güncel, Karasu, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li Ulaş Karasu, iktidarın çifte standart uygulamasını Meclis gündemine taşıdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:00 Milli Kick Boksçu Caner Tikicieri başından vurularak öldürüldü Milli Kick Boksçu Caner Tikicieri başından vurularak öldürüldü
12:16 Aileye neden başsağlığı dilemedi Bakan Yerlikaya’dan manidar yanıt Aileye neden başsağlığı dilemedi? Bakan Yerlikaya'dan manidar yanıt
11:40 Narin Güran neden öldürüldü Ortada 3 büyük şüphe var Narin Güran neden öldürüldü? Ortada 3 büyük şüphe var
11:40 Şişli’de korkutan kaza: Polis aracının çarptığı kadın hayatını kaybetti Şişli'de korkutan kaza: Polis aracının çarptığı kadın hayatını kaybetti
11:07 Yeşil tülbent muamması Jandarmaya verdiği yanıt annenin adını şüpheliler listesine yazdırdı Yeşil tülbent muamması! Jandarmaya verdiği yanıt annenin adını şüpheliler listesine yazdırdı
22:11 Apple, iPhone 16 modellerini tanıttı Türkiye fiyatı cep yakıyor Apple, iPhone 16 modellerini tanıttı! Türkiye fiyatı cep yakıyor
21:52 Narin’in akrabalarından tehdit ’’Aslında bizim seni öldürmemiz gerekiyor’’ Narin'in akrabalarından tehdit! ''Aslında bizim seni öldürmemiz gerekiyor''
21:34 Zinedine Zidane sahalara geri dönüyor İşte çalıştıracağı takım Zinedine Zidane sahalara geri dönüyor! İşte çalıştıracağı takım
20:43 Narin Güran’ı dereye gömen itirafçının fotoğrafı ortaya çıktı Narin Güran'ı dereye gömen itirafçının fotoğrafı ortaya çıktı
20:34 Galatasaray’da transfer krizi Alexandru Cicaldau, yeni takımına giden uçağı kaçırdı Galatasaray'da transfer krizi! Alexandru Cicaldau, yeni takımına giden uçağı kaçırdı
20:08 13 yaşındaki Sevda kaybolduktan 3 gün sonra bulundu Emniyetteki ifadesinden sonra babası gözaltına alındı 13 yaşındaki Sevda kaybolduktan 3 gün sonra bulundu! Emniyetteki ifadesinden sonra babası gözaltına alındı
19:53 Filip Kostic, Fenerbahçe’ye imzayı attı Filip Kostic, Fenerbahçe'ye imzayı attı
19:47 Beşiktaş’tan ayrılan Vincent Aboubakar, Hatayspor’a transfer oldu Beşiktaş'tan ayrılan Vincent Aboubakar, Hatayspor'a transfer oldu
19:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Narin kızımızın canını alanlardan hesabını soracağız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Narin kızımızın canını alanlardan hesabını soracağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2024 14:17:43. #1.11#
SON DAKİKA: CHP'li Ulaş Karasu, iktidarın çifte standart uygulamasını Meclis gündemine taşıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement