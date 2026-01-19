Mehmet Murat Çalık, Yeniden Cezaevine Sevk Edildi. - Son Dakika
Mehmet Murat Çalık, Yeniden Cezaevine Sevk Edildi.

19.01.2026 18:11  Güncelleme: 21:56
CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Mehmet Murat Çalık'ın hastanede mahkum koğuşunda tedavi edildiğini ve bu durumun bir insanlık suçu olduğunu ifade etti. Akdoğan, Çalık'ın yargılandığı süreçte yaşananları eleştirdi.

(İZMİR) - İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Mehmet Murat Çalık'ın kontrolleri mahküm koğuşunda yapıldı. CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, "Biz hastanenin içinde Murat Başkan hastaneye gelecek diye beklerken bu sefer baktık doktorlar oraya doğru gidiyor. Niye? Savcı kesin talimat vermiş 'aman ha bir kare de olsa görüntüsü alınmasın' diye. Siz Mehmet Murat Çalık'tan bu kadar korkuyorsanız ne cesaretle bu halde onu hastane hastane gezdiriyorsunuz. Ailesi arkasında, partilileri arkasında, milyonlarca vicdanlı insan Mehmet Murat Çalık'ın arkasında. O bir kare görüntü ortaya çıkacak da o bir kare görüntüde vicdanlar tekrar ayağa kalkacak diye korkuyorsunuz, bunu biliyoruz. Hastanedeki doktorlara diyecek bir sözümüz yok. Ama İzmir'de bir şeyler oluyor. Birileri görevini kötüye kullanıyor. Ben HSK'nın başındaki Adalet Bakanı'na sesleniyorum. Sayın Adalet Bakanı buraya bakın" dedi.

İzmir Şehir Hastanesi'nden cezaevine sevk edilen Murat Çalık, Buca Ceza İnfaz Kurumları'na giriş yaptığı sırada cezaevi aracı geri dönerek, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'ne bağlı Yeşilyurt'taki İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Hastanede mahküm koğuşunda tedavi altına alınan Çalık'ın ameliyat dikişleri alındı. Ayrıca ultrason çekilen Çalık'ın gerekli kontrollerinin yapıldığı öğrenildi. Çalık, hastanedeki işlemlerinin ardından yeniden Buca Ceza İnfaz Kurumları'na sevk edildi.

Çalık'ın cezaevine sevkinin ardından açıklama yapan CHP Anakara Milletvekili Umut Akdoğan, "Bugünü tüm Türkiye kamuoyunun bilmesini isterim" diyerek gün içinde yaşananları anlattı.

Akdoğan, "Dört saate yakın süredir buradayız. Biz dört saat de bekleriz, 40 saat de bekleriz önemli değil. Ama Mehmet Murat Çalık ameliyatlı bir hasta. Mahkum koğuşunda dört saat kaldı. Biz hastanenin içinde Murat Başkan hastaneye gelecek diye beklerken bu sefer baktık doktorlar oraya doğru gidiyor. Niye? Savcı kesin talimat vermiş 'aman ha bir kare de olsa görüntüsü alınmasın' diye. Siz Mehmet Murat Çalık'tan bu kadar korkuyorsanız ne cesaretle bu halde onu hastane hastane gezdiriyorsunuz. Ailesi arkasında, partilileri arkasında, milyonlarca vicdanlı insan Mehmet Murat Çalık'ın arkasında. O bir kare görüntü ortaya çıkacak da o bir kare görüntüde vicdanlar tekrar ayağa kalkacak diye korkuyorsunuz bunu biliyoruz.  Hastanedeki doktorlara diyecek bir sözümüz yok. Ama İzmir'de bir şeyler oluyor. Birileri görevini kötüye kullanıyor. Ben HSK'nın başındaki Adalet Bakanı'na sesleniyorum. Sayın Adalet Bakanı buraya bakın" diye konuştu.

Akdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Artık Mehmet Murat Çalık'ın İstanbul'a gitme vakti gelmiştir. Nereye gitmelidir? İstanbul'da derhal evine gitmelidir. Gitmiyor mu? Hastanede tedavisi sürmelidir. Olmuyor mu? Silivri'de yargılamalar başlayacak. Allah aşkınıza bu İzmir meselesini sonlandıralım. Bakın tutuksuz yargılanması gereken bir belediye başkanı yaşadığı yerde her iki seçmenden birinin oyunu almış bir belediye başkanı artık İstanbul'da evine, evine değilse tedavi göreceği bir hastaneye oraya da değilse Silivri Cezaevi'ne gitmelidir. Aile burada, aile aylardır perişan. Haziran ayından bugüne olan olayların ve özellikle bugünün bir tam gün belgeseli yapılsa da annemin halini, kardeşlerin halini, avukatların halini insanlar bir görse yeter artık. Ultrason cihazlarını binalardan binalara taşıdılar ki Çalık Başkan'ı kimse görmesin diye. Mehmet Murat Çalık'ı milyonlar görüyor. Milyonların kalbinde, yapılan vicdansızlık milyonların yüreğinde, beyninde, aklında, zihninde."

Anne Gülseren Çalık: "Sözün bittiği yer"

Murat Çalık'ın annesi Gülseren Çalık da "Bir şey diyecek halim yok. Konuşacak halim yok. Vekilim her şeyi söyledi. Onu bize Allah gönderdi. Vekilim gözleriyle gördü. Sözün bittiği yer. Söyleyecek bir şeyim yok" ifadelerini kullandı.

Atilla Aşçı: "Yapılan bir insanlık suçu ve işkencedir"

Çalık'ın avukatı Atilla Aşçı da şunları kaydetti:

"Şaşkınlık içerisindeyiz. Sabah 09.00 civarında müvekkilimiz iradesi dışında, idareye dilekçe vermemize rağmen İzmir şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviyi ne o ne de bizler kabul etmedi, anne de kabul etmedi ve operasyon geçirmiş olduğu Katip Çelebi Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. O arada müvekkilim İzmir Şehir Hastanesi'nden Katip Çelebi Üniversitesi Hastanesi'ne göndermeden öncesinde cezaevine gitti. Yalnız içeri girmeden saatlerdir kendisi mahkum koğuşunda, Katip Çelebi Üniversitesi'nin mahkum koğuşunda ne yazık ki tedavi gördüğü klinikte değil mahkum koğuşundaki revirde dikişleri alınıyor. Ultrason dahi tek kare fotoğraf vermeme uğruna mahkum koğuşunda çekiliyor. Yapılan açıkça bir insanlık suçu ve işkencedir."

Kaynak: ANKA

Mehmet Murat Çalık, Umut Akdoğan, Milletvekili, Mahkum, Mahkum, Ankara, Güncel, Son Dakika

