Sağanağın vurduğu gün İBB Meclisi'nde tartışma: CHP'li Vural 'su baskını yok' dedi - Son Dakika
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Sağanağın vurduğu gün İBB Meclisi'nde tartışma: CHP'li Vural 'su baskını yok' dedi

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Sağanağın vurduğu gün İBB Meclisi\'nde tartışma: CHP\'li Vural \'su baskını yok\' dedi
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İBB Meclisi'nde gündem dışı söz alan CHP'li Gökhan Taneri Vural, iki saattir şiddetli yağmur yağmasına rağmen kentin hiçbir yerinde su baskını olmadığını söyledi. AK Parti grubunun itirazına yanıt veren Vural, İSKİ verilerine göre Arnavutköy'de metrekareye saatte 110 kilogram yağış düştüğünü aktararak kurumların hazırlıklı olduğunu öne sürdü.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde, CHP'li Meclis Üyesi Gökhan Taneri Vural'ın bugün etkili olan sağanak nedeniyle kentte su baskınları yaşanmadığını iddia etmesi tartışmalara neden oldu.

İBB Meclisi ekim ayı toplantılarının üçüncü oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gencay Özcan başkanlığında belediyenin Saraçhane'deki Başkanlık binasında yapıldı.

GÜNDEM DIŞI KONUŞMADA SAĞANAK ÇIKIŞI

Meclis'te gündem dışı konuşma yapmak için söz alan CHP'li Meclis Üyesi Vural, çevreyle ilgili konuşarak, iklim krizinden bahsetti.

Vural, iklimin sadece çevreyle ve dünyayla ilgisinin olmadığını belirterek, siyasetin de bir ikliminin olduğunu söyledi.

İstanbulluların oy kullandığı ve seçtiği meclis üyeleri olarak salonda bulunduklarını dile getiren Vural, İstanbullulara hizmet edebilmek, daha iyi yaşayabilmelerini sağlamak için kararların alındığı kutsal bir yerde olduklarını ifade etti.

Daha iyi bir siyaset yapılması ve üsluplara dikkat edilmesi gerektiğine işaret eden Vural, "İki saattir dışarıda bardaktan boşalırcasına yağmur yağıyor. Arkadaşlar 'Otoparka yürüyemedik' diyorlar ama hiçbir yerde (su) baskını yok." ifadesini kullandı.

Meclisteki toplantıya katılan AK Parti grubu, Vural'ın sözlerine tepki gösterdi.

ONLAR BASKIN DEĞİL

Vural, bunun üzerine konuşmasına şöyle devam etti:

"Onlar baskın değil. Üsküdar'ı düşündüğümüzde beline kadar arkadaşlar sularda geziyordu. Birlikte hemen şuradan Üsküdar Meydanı'na kameradan bakalım, bir şey var mı? Ayamama Deresi orada. Lütfen oraya gidin bakın, bir şey var mı? Evet anormal yağmur yağıyor. İSKİ'den not aldım. Arnavutköy'de metrekareye saatte 110 kilogram yağmur inmiş. Böyle bir şey olur mu? Dehşet. Beykoz İSKİ Müdürü'yle konuştum telefonda. Birkaç ev baskını var, 80 kilolardan bahsediyor. Şu anda dışarıda afet var ama Üsküdar Meydanı gibi (yağmurda) belde gezen kimse yok. Demek ki bu kurumlar çalışıyor. İBB çalışıyor, çalışmış, hazırlanmış."

Ufak tefek su baskınlarının sorun olmadığını dile getiren Vural, kentte büyük afetlerin artık yaşanmadığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
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