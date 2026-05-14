CHP'den AKP dönemine ait İBB aracı iddiası

14.05.2026 23:10  Güncelleme: 09:44
CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, AK Parti döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait bir aracın 2019 yerel seçim sürecini de kapsayacak şekilde AK Parti Genel Merkezine tahsis edildiğini öne sürdü. Yavuzyılmaz, aracın kira, HGS/OGS ve akaryakıt giderlerinin de İBB kasasından ödendiğini iddia etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, AK Parti dönemi İstanbul Büyükşehir Belediyesine ilişkin bir araç tahsisi iddiasını gündeme getirdi.

Yavuzyılmaz, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına seslenerek, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına ihbar ediyorum." ifadelerini kullandı.

Yavuzyılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"AKP dönemi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde; AKP Genel Merkezi'ne, İstanbul halkına ait kaynaklardan, 2019 yerel seçim sürecini de kapsayacak şekilde; 264 gün boyunca 34 DH 4336 plakalı aracın tahsis edildiğini tespit ettik. Aracı sahibi: İBB. Aracı kullanan: AKP Genel Merkezi. Aracın markası: Renault. Modeli: Megane. Motor No: K9KG657R040076. Şase No: VF17RFB00059780066. Araç tahsis ve teslim tarihleri:"

19.07.2018 - 09.04.2019. Aracın tahsis süresi: 264 gün. Ayrıca bu süre boyunca aracın aylık kirası, HGS/OGS masrafları ve akaryakıt giderleri de İBB kasasından ödeniyor. Haydi bakalım, gereğini yapın da görelim!"

