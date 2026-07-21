Ahmet Baran Yazgan: Kamu Görevlileri, CHP'li Belediye Başkanlarına 'Akp'ye Geçin' Baskısı Yapıyor

(ANKARA) - CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, kamu görevlilerinin CHP'li belediye başkanlarına "AKP'ye geçin" baskısı yaptığını ileri sürerek, "Kamu adına yetki kullanan hiç kimse bu sürecin tarafı olamaz; nüfuzunu, makamını ve devletin imkanlarını siyasi pazarlıkların bir unsuru haline getiremez. Bizim belediye başkanlarımızın meşruiyetinin kaynağı saray koridorları değil, sandıkta tecelli eden millet iradesidir. Hiçbir baskı, hiçbir ima ve hiçbir pazarlık, halkın iradesinin önüne geçemez" dedi.

CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, kamu görevlilerinin CHP'li belediye başkanlarına "AKP'ye geçin" baskısı yaptığını ileri sürdü. açıkladı. Yazgan'ın yaptığı yazılı açıklaması şöyle:

"Demokrasilerde siyaset, milletin iradesiyle yapılır; kamu gücü ise millet adına, hukuk içinde ve tarafsızlıkla kullanılır. Devletin kurumları herhangi bir siyasi partinin değil, 86 milyon vatandaşın kurumlarıdır. Her şeyin aşındırıldığı gibi tarafsız kalması gereken kamu görevliliğinin de içinin boşaltıldığını görüyoruz. Son dönemde belediye başkanlarımıza dönük yargı sopasına, ne yazık ki kamu görevlileri eliyle 'pazarlık' ve 'çağrı' hamlesi de eklenmek isteniyor. 'CHP'den istifa edip geçerlerse iktidar partisinde daha iyi çalışabilecekleri, imkanların daha fazla olacağı' yönündeki telkini aşan pazarlık ve baskılar, bir demokraside, hukuk devletinde kabul edilemez. Bu süreci görmüyor, bilmiyor değiliz."

"HİÇBİR BASKI, İMA VE PAZARLIK HALKIN İRADESİNİN ÖNÜNE GEÇEMEZ"

Bir kez daha açıkça ifade ediyoruz: Siyasi partiler ve yöneticileri, milletvekilleri elbette başka partilerden isimlere çağrı yapabilir. Bu, siyasetin bir parçasıdır. Ancak kamu adına yetki kullanan hiç kimse bu sürecin tarafı olamaz; nüfuzunu, makamını ve devletin imkanlarını siyasi pazarlıkların bir unsuru haline getiremez. Türkiye Cumhuriyeti bir parti devleti değildir. Devlet ile parti arasındaki çizginin silikleştirilmesi herkes için; ancak özellikle bu çizgiyi aşan kamu görevlileri için hem hukuki hem de vicdani bir sorumluluk doğurur. Hiç kimse hukukun üstünde değildir. Yargının bir ayağı sakat ise diğer ayağı sağlamdır ve er ya da geç ayağını sağlam basar. Bundan hiçbir şüphemiz yok ve gereğini de yaparız, takibini de yapıyoruz. Bu tür davranışlar içinde bulunan kamu görevlileri de ona göre ayağını denk alsın. Bizim belediye başkanlarımızın meşruiyetinin kaynağı saray koridorları değil, sandıkta tecelli eden millet iradesidir. Hiçbir baskı, hiçbir ima ve hiçbir pazarlık, halkın iradesinin önüne geçemez. Son olarak bir çağrı da yapmak istiyorum. Eğer mesele gerçekten millete hizmet etmekse, kapımız herkese açıktır. Halkın çıkarını kişisel ya da siyasi hesapların üzerinde tutan, adalete, liyakate ve demokrasiye inanan AKP'deki siyasetçileri de CHP çatısı altında Türkiye'nin geleceğini birlikte inşa etmeye davet ediyorum."