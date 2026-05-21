CHP Kurultayı'na İptal Kararı... CHP Aydın Milletvekili Yıldız: "Kemal Kılıçdaroğlu'nun Emrinde Yolumuza Devam Edeceğiz"

(ANKARA) - CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, istinafın CHP'nin 38. Olağan Kurultayı için mutlak butlan kararı sonrasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin önünde yaptığı açıklamada, "Bugünden itibaren Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun emrinde; grup olarak, Parti Meclisi olarak, il başkanları olarak, ilçe başkanları olarak, tüm örgütümüzle birlikte yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Hüseyin Yıldız, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptaline ilişkin kararın ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin önünde gazetecilere açıklama yaptı. Yıldız, şunları kaydetti:

"Bugün hepimizin bildiği mahkeme, bir karar alarak 38. Kurultayı'n iptal olduğunu ve eski yönetime devredildiği kararını verdi. Bu karar gereği bugün milletvekili olarak, Türkiye'deki il başkanlarımız, ilçe başkanlarımız, parti meclisi üyelerimiz, milletvekillerimiz hep beraber bu konuyu birlik ve beraberlik içinde, bir önceki dönem genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığı çatısı altında yol yürüyerek, hedefimiz birlik ve beraberlik içinde iktidara gelmektir."

Hem Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak hem il örgütleri ve ilçe örgütleri, hem Parti Meclisi üyelerimiz hem de diğer bütün üyelerimizle beraber, her konuştuğumuzda ve her görüştüğümüzde partimizi iktidara taşımak için birlik ve beraberlik içinde yürüyeceğimizi ifade ettik. Bu konuda bazı arkadaşlarımız sadece kişisel koltukları için farklı açıklamalar yapabilir, farklı düşünceleri olabilir. Ona da saygı duyuyoruz. Ama şunu biliriz ki Cumhuriyet Halk Partisi, İçişleri Bakanlığı'na dilekçe vererek kurulmuş bir parti değil, savaş alanında kurulmuş bir partidir. Hepimiz bu örgütün gençlik kollarına gelerek, mücadele ederek buraya kadar geldik.

Yani 103 yıldır Cumhuriyet Halk Partisi vardır ve var olacaktır. Önümüzdeki dönemde, genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu nezdinde Parti Meclisi üyelerimizle beraber, TBMM grubumuzla, il başkanlarımızla, ilçe başkanlarımızla ve belediye başkanlarımızla birlikte tek hedefimiz iktidara yürümektir. O yüzden bugünden itibaren, bu alınan karara saygı duyarak hep beraber birlik içinde bu yola devam edeceğiz.

Burada hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Cumhuriyet Halk Partisi'ni bir kişi dahi asla ve asla terk edip gidemez. Bugünden itibaren Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun emrinde, grup olarak, parti meclisi olarak, il başkanları olarak, ilçe başkanları olarak tüm örgütümüzle birlikte yolumuza devam edeceğiz."