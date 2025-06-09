CHP'li Zeybek'ten Ferdi Zeyrek için Taziye Mesajı

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in hayatını kaybetmesine ilişkin, "Canımızdan bir parça, değerli yol arkadaşımız Ferdi Başkan'ı kaybetmenin derin acısını yaşıyoruz. Samimiyeti, güler yüzü ve inancı bizlere her zaman güç verdi. Onun varlığı, mücadelemize umut ve anlam kattı. Bu büyük kayıp, ailesi, sevenleri ve partimiz için de tarifsiz bir eksiklik. Başta ailesi olmak üzere, tüm sevenlerine, Manisa halkına ve yol arkadaşlarımıza sabır diliyorum" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, sosyal medya hesabından, 6 Haziran Cuma akşamı elektrik çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 48 yaşındaki Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için taziye mesajı paylaştı. Zeybek, şu ifadelere yer verdi:

"Yüreğimiz yandı. Çok üzgünüz... Canımızdan bir parça, değerli yol arkadaşımız Ferdi Başkan'ı kaybetmenin derin acısını yaşıyoruz. Samimiyeti, güler yüzü ve inancı bizlere her zaman güç verdi. Onun varlığı, mücadelemize umut ve anlam kattı. Bu büyük kayıp, ailesi, sevenleri ve partimiz için de tarifsiz bir eksiklik. Başta ailesi olmak üzere, tüm sevenlerine, Manisa halkına ve yol arkadaşlarımıza sabır diliyorum. Ferdi Başkan'ım... Seni daima sevgiyle, saygıyla ve özlemle anacağız. Mekanın cennet olsun."