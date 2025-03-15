CHP'li Zeybek'ten Şükrü Genç'in Tutuklanmasına Tepki

(ANKARA)-CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, "Sarıyer Eski Belediye Başkanı Şükrü Genç ve bazı belediye çalışanlarının tutuklanmasıyla birlikte partimize yönelik asılsız iddialarla yapılmaya çalışılan itibar suikastı girişimleriniz sonuçsuz kalacak. Tutuklu yargılama artık bir yöntem haline geldi. Çağrı üzerine kendiliğinden gidip teslim olan kişileri hangi gerekçe ile tutukladınız."dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'in tutuklanmasına tepki gösterdi. Zeybek açıklamasında şunları kaydetti:

"Sarıyer Eski Belediye Başkanı Şükrü Genç ve bazı belediye çalışanlarının tutuklanmasıyla birlikte partimize yönelik asılsız iddialarla yapılmaya çalışılan itibar suikastı girişimleriniz sonuçsuz kalacak. Tutuklu yargılama artık bir yöntem haline geldi. Çağrı üzerine kendiliğinden gidip teslim olan kişileri hangi gerekçe ile tutukladınız Bu çirkin oyunlar, CHP'nin halk arasındaki gücünü sarsamayacaktır. Bizler, adalet ve hukukun üstünlüğüne olan inancımızdan asla vazgeçmeyeceğiz. Gerçekler mutlaka ortaya çıkacak, hakikat kazanacak ve daha aydınlık bir geleceğe yürüyeceğiz."