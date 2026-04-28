Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP'li Zeybek ve Belediye Başkanları, 7 Haziran'daki Seçimler Öncesi Gümüşhane Tekke'de Yurttaşları Ziyaret Etti

28.04.2026 17:08  Güncelleme: 17:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(GÜMÜŞHANE) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek ve CHP'li belediye başkanları, 7 Haziran'da Gümüşhane'nin Tekke beldesinde yapılacak seçimler öncesinde beldede ziyaretlerde bulundu.

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, 7 Haziran'da Gümüşhane'nin Tekke beldesinde yapılacak seçimler öncesinde Trabzon Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, Beşikdüzü Belediye Başkanı Burhan Cahit Erdem, CHP Ortahisar İlçe Başkanı Haluk Batmaz ve CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Oğulcan Çavuşoğlu'dan oluşan heyetle Gümişhane'ye ve Tekke beldesine ziyarette bulundu.

Program kapsamında ilk olarak CHP Gümüşhane İl Başkanlığı ziyaret eden heyet, burada İl Başkanı Özgür Deniz Demir ve ilçe başkanlarıyla seçim sürecine ilişkin değerlendirmeler yaparak, saha çalışmalarını ele aldı. Ziyaretin ardından heyet Tekke beldesine geçen heyet, beldede yurttaşları ziyaret ederek yerel sorunları ve halkın beklentilerini dinlendi.

CHP Tekke Belediye Başkan Adayı Barış Demirkıran ile birlikte 7 Haziran'daki seçimlere güçlü bir motivasyonla hazırlandıklarını, milletin ihtiyaçlarına çözüm üreten, hizmeti esas alan belediyecilik anlayışının Tekke'de de hayata geçirileceğini belirten Zeybek, "Omuz omuza, inançla ve yüksek bir motivasyonla bu süreci yürütüyoruz. Halkçı belediyecilik Tekke'ye de gelecek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Gökan Zeybek, Gümüşhane, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rubio’ya göre İran “ABD ile anlaşma“ konusunda ciddi Rubio'ya göre İran "ABD ile anlaşma" konusunda ciddi
Kuşadası’nda alkollü sürücünün çarptığı elektrikli scooter sürücüsü öldü Kuşadası'nda alkollü sürücünün çarptığı elektrikli scooter sürücüsü öldü
Okan Buruk’tan ’’Hedef 26’’ paylaşımı Okan Buruk'tan ''Hedef 26'' paylaşımı
İstinat duvarına çarpan TIR’daki mermerler, otomobildekilerin üzerine düştü 1 ölü, 3 yaralı İstinat duvarına çarpan TIR'daki mermerler, otomobildekilerin üzerine düştü; 1 ölü, 3 yaralı
Talisca ve Kerem Aktürkoğlu arasında geçen diyalog ortaya çıktı Talisca ve Kerem Aktürkoğlu arasında geçen diyalog ortaya çıktı
Galatasaray’da geleceğe yönelik yatırım: Louey Ben Farhat Galatasaray'da geleceğe yönelik yatırım: Louey Ben Farhat

17:45
İşte Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson’un yeni adresi
İşte Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson'un yeni adresi
17:22
Fenerbahçe başkan adayları Klopp, Xabi Alonso ve Enzo Maresca’ya gitti, ikisi aynı yanıtı verdi
Fenerbahçe başkan adayları Klopp, Xabi Alonso ve Enzo Maresca'ya gitti, ikisi aynı yanıtı verdi
16:51
Huzurevinde pes dedirten olay: Yaşlıların hesabı boşaltıldı, bakanlık soruşturma başlattı
Huzurevinde pes dedirten olay: Yaşlıların hesabı boşaltıldı, bakanlık soruşturma başlattı
16:34
Trump: İran bize “Çöküşteyiz“ dedi, Hürmüz’ü açmamızı istiyorlar
Trump: İran bize "Çöküşteyiz" dedi, Hürmüz'ü açmamızı istiyorlar
16:15
CHP lideri Özel’den İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’ye tebrik: Kendilerini kutluyorum
CHP lideri Özel'den İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye tebrik: Kendilerini kutluyorum
15:40
Birleşik Arap Emirlikleri, OPEC üyeliğinden 1 Mayıs itibariyle çekileceğini duyurdu
Birleşik Arap Emirlikleri, OPEC üyeliğinden 1 Mayıs itibariyle çekileceğini duyurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2026 17:52:22. #7.12#
SON DAKİKA: CHP'li Zeybek ve Belediye Başkanları, 7 Haziran'daki Seçimler Öncesi Gümüşhane Tekke'de Yurttaşları Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.