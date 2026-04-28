CHP'li Zeybek ve Belediye Başkanları, 7 Haziran'daki Seçimler Öncesi Gümüşhane Tekke'de Yurttaşları Ziyaret Etti

(GÜMÜŞHANE) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek ve CHP'li belediye başkanları, 7 Haziran'da Gümüşhane'nin Tekke beldesinde yapılacak seçimler öncesinde beldede ziyaretlerde bulundu.

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, 7 Haziran'da Gümüşhane'nin Tekke beldesinde yapılacak seçimler öncesinde Trabzon Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, Beşikdüzü Belediye Başkanı Burhan Cahit Erdem, CHP Ortahisar İlçe Başkanı Haluk Batmaz ve CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Oğulcan Çavuşoğlu'dan oluşan heyetle Gümişhane'ye ve Tekke beldesine ziyarette bulundu.

Program kapsamında ilk olarak CHP Gümüşhane İl Başkanlığı ziyaret eden heyet, burada İl Başkanı Özgür Deniz Demir ve ilçe başkanlarıyla seçim sürecine ilişkin değerlendirmeler yaparak, saha çalışmalarını ele aldı. Ziyaretin ardından heyet Tekke beldesine geçen heyet, beldede yurttaşları ziyaret ederek yerel sorunları ve halkın beklentilerini dinlendi.

CHP Tekke Belediye Başkan Adayı Barış Demirkıran ile birlikte 7 Haziran'daki seçimlere güçlü bir motivasyonla hazırlandıklarını, milletin ihtiyaçlarına çözüm üreten, hizmeti esas alan belediyecilik anlayışının Tekke'de de hayata geçirileceğini belirten Zeybek, "Omuz omuza, inançla ve yüksek bir motivasyonla bu süreci yürütüyoruz. Halkçı belediyecilik Tekke'ye de gelecek" ifadelerini kullandı.