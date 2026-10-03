CHP Lideri Kılıçdaroğlu, gündelik ev işlerinde çalışan kadınların sorunlarını dinledi

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, gündelik ev işlerinde çalışan kadınların sorunlarını dinlediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da gündelik ev işlerinde çalışan kadınlarla öğle yemeğinde bir araya geldi. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, kadınların sorunlarını dinledi.
(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gündelik ev işlerinde çalışan kadınlarla buluştu
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, gündelik ev işlerinde çalışan kadınlarla öğle yemeğinde bir araya gelerek sorunlarını dinledi.
Kaynak: ANKA
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