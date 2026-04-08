CHP Lideri Özel'den Erdoğan'a Sert Yanıt: 'Ara Seçim Yasamanın İşi, Sen Kim Oluyorsun?'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ara seçim çağrısına sert tepki gösterdi. Özel, 'Siz kendi işinizi yapacağız demiştiniz. Ara seçim, Meclis'in işidir. 'Gündemimizde ara seçim yok' demek, yürütmenin yasamaya müdahalesidir. Bu durum, en basit ifadeyle siyaseten bir hadsizliktir ve yetki aşımıdır. Bu, Anayasa'nın ihlalidir. Sen kim oluyorsun?' şeklinde konuştu.

CHP lideri, ara seçim konusunu görüşmek üzere hafta boyunca 12 muhalefet partisiyle bir araya gelmeye devam ediyor. Önceki gün DEM Partisi liderleriyle görüşen Özel, bugün de TİP Genel Başkanı Erkan Baş ile İstanbul'daki ofisinde buluştu. Özel, 'Ara seçim yapmak yasamanın işi' diyerek, Anayasa Mahkemesi kararlarına atıfta bulundu ve Can Atalay'ın Meclis'e kaydedilmesi gerektiğini vurguladı.

Özel, Erdoğan'ın 'Türkiye ana muhalefetin beyhude çabasıyla yapay gündemlere kapılmadan hedefine doğru emin adımlarla ilerliyor' açıklamasına karşılık, 'Biz ara seçim net diyoruz' dedi. AK Parti'nin gerilemesinin sokakta ve ankette gözlemlendiğini belirterek, ara seçimden kaçındıklarını iddia etti. Ayrıca, 1 Mayıs'ın Taksim'de özgürce kutlanması gerektiğini ve tüm demokratların anayasayı korumak için birleşmesi gerektiğini söyledi.

Özel, gelecek hafta Numan Kurtulmuş'u ziyaret edeceğini açıkladı ve Anayasa Mahkemesi ile AİHM kararlarının uygulanması konusundaki sorumluluğuna dikkat çekti. İttifak görüşmeleri hakkında, 'Seçim ittifakı konusu şu anda erken, ancak tüm demokratların otokratlara karşı bir araya gelmesi gerekiyor' yanıtını verdi ve 'Kurtuluş yok ya tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz' sözleriyle dönemin mottosunu vurguladı.