CHP Genel Başkanı Özel'den Anneler Günü Ziyaretleri

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da annesi Şükran Özel'i ziyaret ederek Anneler Günü'nü kutladı.

Özel daha sonra, merhum Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in annesi Gülten Zeyrek'i, merhum Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın annesi Fatma Durbay'ı ve merhum Manisa Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Güney Temiz'in annesi Zekiye Temiz'e de Anneler Günü dolayısıyla ziyarette bulundu.

CHP lideri Özel, Gülşah Durbay'ın mezarını da ziyaret etti.