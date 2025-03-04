CHP Lideri Özgür Özel'den Alaattin Köseler'in Tutuklanmasına Tepki - Son Dakika
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CHP Lideri Özgür Özel'den Alaattin Köseler'in Tutuklanmasına Tepki

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in tutuklanmasına yönelik sert eleştirilerde bulundu. Özel, tutuklamanın siyasi bir karar olduğunu öne sürdü ve iktidarı adaletin katledilmesiyle suçladı.

04.03.2025 02:07  Güncelleme: 10:21
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(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in tutuklanmasına tepki gösterdi.

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, hakkındaki soruşturma kapsamında sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Özel, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Beykoz Belediye Başkanımız Alaattin Köseler'in dört gün gözaltında tutulduktan sonra siyasi bir kararla tutuklanması, iktidarın niyetinin adaleti katletmek olduğunu bir kez daha göstermiştir. Beykoz'da her iki kişiden birinin oyuyla seçilen, adresi belli, 65 yaşındaki seçilmiş belediye başkanını, ailesinin yanında saat 04.00'te gözaltına aldırmak, yıldırmak için dört gün gözaltında tutmak ve kaçma şüphesi yokken tutuklatmak siyasi bir tercih ve basiretsiz bir güç gösterisidir.

İktidar, Türkiye'nin dünyadaki itibarını ve güvenilirliğini yerle bir eden hukuksuz uygulamalarla, en büyük zararı güzel ülkemize vermektedir. Biz, adaleti her gün biraz daha çürüten, kendinden olmayan herkese düşman hukuku uygulayan bu iktidarın korkaklığına teslim olmayacağız. Hangi bedeli ödememiz gerekirse gereksin, o sandığı milletin önüne getireceğiz ve ülkemizin üstüne karabasan gibi çöken bu darbe ittifakının, Türkiye'nin önünü daha fazla tıkamasına izin vermeyeceğiz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Lideri Özgür Özel'den Alaattin Köseler'in Tutuklanmasına Tepki - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Lideri Özgür Özel'den Alaattin Köseler'in Tutuklanmasına Tepki - Son Dakika
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