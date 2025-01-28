CHP Genel Başkanı Özgür Özel, babasını vefat eden DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'a taziye ziyaretinde bulundu.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve beraberindeki heyet, kısa süre önce babası Ali Bakırhan'ın vefat ettiği DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'a DEM Parti Genel Merkezinde taziye ziyaretinde bulundu. Basına kapalı olarak gerçekleşen ziyaret, yaklaşık 1 saat sürdü.
Son Dakika › Güncel › CHP Lideri Özgür Özel, Tuncer Bakırhan'a Taziye Ziyaretinde Bulundu - Son Dakika
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