CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez'in Tutuklanmasıyla İlgili Açıklama Yaptı - Son Dakika
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CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez'in Tutuklanmasıyla İlgili Açıklama Yaptı

CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez\'in Tutuklanmasıyla İlgili Açıklama Yaptı

CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez'in makam odasında iki kişinin darp edilmesine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanmasıyla ilgili açıklama yaptı. Özalper, yaşanan olaydan dolayı üzgün olduklarını belirterek, 'İddialara ilişkin yargı sürecinin tamamlanmasının ardından kamuoyuna geniş kapsamlı bir açıklama daha yapacağız' dedi.

30.06.2024 18:17  Güncelleme: 20:51
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(MANİSA)- CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez'in, makam odasında iki kişinin darp edilmesine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanmasıyla ilgili açıklama yaptı. Özalper, yaşanan olaydan dolayı üzgün olduklarını belirterek, "İddialara ilişkin yargı sürecinin tamamlanmasının ardından kamuoyuna geniş kapsamlı bir açıklama daha yapacağız" dedi.

Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez'in makam odasında iki kişinin darp edilmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper konuya ilişkin açıklama yaptı.

Özalper'in açıklaması şöyle:

"Kula Belediyemizde kamuoyuna yansıyan vahim iddiaları üzülerek takip etmekteyiz. Belediye Başkanımız Hikmet Dönmez ve iki çalışanımız hakkında yargı süreci devam etmektedir. Belediye Başkanımız ve iki personeli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adli sürecin devam etmesinden dolayı soruşturmaya zarar vermemek adına açıklamamızı büyük bir titizlik ve hassasiyetle yapmaktayız. Yaşanan vahim olaylar nedeniyle büyük üzüntümüzü ifade ederken, bahse konu iddialara ilişkin yargı sürecinin tamamlanmasının ardından kamuoyuna geniş kapsamlı bir açıklama daha yapacağız. Sürecin adil yürütülmesi adına hukuk birimimiz soruşturmayı takip etmektedir."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez'in Tutuklanmasıyla İlgili Açıklama Yaptı - Son Dakika

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